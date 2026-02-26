Vinicius lại tỏa sáng, Real hiên ngang vào vòng 1/8 Champions League

Rạng sáng 26/2, Vinicius ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Benfica 2-1 trên sân nhà ở play-off lượt về giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Real Madrid chưa từng vắng mặt ở vòng 1/8 Champions League.

Sau khi ghi bàn quyết định ở lượt đi, Vinicius tiếp tục tỏa sáng với tình huống bứt tốc và dứt điểm chéo góc chuẩn xác để dập tắt hy vọng giành vé đi tiếp của Benfica.

Chung cuộc, đại diện La Liga giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1, qua đó duy trì thành tích chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội Champions League. Đối thủ chờ thầy trò HLV Alvaro Arbeloa sẽ là Sporting Lisbon hoặc Manchester City.

Real Madrid nối dài chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Tuy nhiên, tấm vé vào vòng 16 đội không hề đến một cách dễ dàng với đội bóng Hoàng gia.

Sau lợi thế mong manh ở lượt đi, Real nhập cuộc không tốt và sớm bị dội gáo nước lạnh ở phút 14. Rafa Silva tận dụng pha bóng lộn xộn sau cú dứt điểm của Vangelis Pavlidis để mở tỷ số cho Benfica, cân bằng tỷ số sau hai lượt.

Đoàn quân của Jose Mourinho không thể tạo bất ngờ tại Bernabeu.

Dẫu vậy, đẳng cấp của CLB giàu truyền thống nhất Champions League nhanh chóng lên tiếng. Aurelien Tchouameni gỡ hòa bằng cú dứt điểm một chạm chuẩn xác từ đường chuyền của Federico Valverde. Arda Guler sau đó đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng. Courtois phải trổ tài cứu thua, trong khi Pavlidis và Silva liên tục khiến hàng thủ Real chao đảo. Giữa thế trận giằng co, Vinicius Junior đã tạo nên khác biệt. Nhận bóng từ Valverde, anh đột phá rồi hạ thủ môn bằng cú sút lạnh lùng, rồi tái hiện màn nhảy múa ăn mừng đầy tranh cãi như ở lượt đi.