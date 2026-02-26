Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vinicius lại tỏa sáng, Real hiên ngang vào vòng 1/8 Champions League

  • Thứ năm, 26/2/2026 03:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 26/2, Vinicius ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Benfica 2-1 trên sân nhà ở play-off lượt về giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Real Madrid chưa từng vắng mặt ở vòng 1/8 Champions League.

Sau khi ghi bàn quyết định ở lượt đi, Vinicius tiếp tục tỏa sáng với tình huống bứt tốc và dứt điểm chéo góc chuẩn xác để dập tắt hy vọng giành vé đi tiếp của Benfica.

Chung cuộc, đại diện La Liga giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1, qua đó duy trì thành tích chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội Champions League. Đối thủ chờ thầy trò HLV Alvaro Arbeloa sẽ là Sporting Lisbon hoặc Manchester City.

Real Madrid nối dài chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Tuy nhiên, tấm vé vào vòng 16 đội không hề đến một cách dễ dàng với đội bóng Hoàng gia.

Sau lợi thế mong manh ở lượt đi, Real nhập cuộc không tốt và sớm bị dội gáo nước lạnh ở phút 14. Rafa Silva tận dụng pha bóng lộn xộn sau cú dứt điểm của Vangelis Pavlidis để mở tỷ số cho Benfica, cân bằng tỷ số sau hai lượt.

Real Madrid anh 1

Đoàn quân của Jose Mourinho không thể tạo bất ngờ tại Bernabeu.

Dẫu vậy, đẳng cấp của CLB giàu truyền thống nhất Champions League nhanh chóng lên tiếng. Aurelien Tchouameni gỡ hòa bằng cú dứt điểm một chạm chuẩn xác từ đường chuyền của Federico Valverde. Arda Guler sau đó đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng. Courtois phải trổ tài cứu thua, trong khi Pavlidis và Silva liên tục khiến hàng thủ Real chao đảo. Giữa thế trận giằng co, Vinicius Junior đã tạo nên khác biệt. Nhận bóng từ Valverde, anh đột phá rồi hạ thủ môn bằng cú sút lạnh lùng, rồi tái hiện màn nhảy múa ăn mừng đầy tranh cãi như ở lượt đi.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Newcastle không ngán Barcelona hay Chelsea

Chiến thắng 9-3 sau hai lượt trước Qarabag giúp Newcastle hiên ngang tuyên chiến với bất kỳ đối thủ nào ở vòng 1/8 Champions League.

17 giờ trước

Duy Anh

Real Madrid Mourinho Real Benfica Cúp C1

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Vi sao Ronaldo an mung bang dong tac up ro? hinh anh

Vì sao Ronaldo ăn mừng bằng động tác úp rổ?

8 phút trước 06:19 26/2/2026

0

Trái với phong cách ăn mừng thông thường, khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr bằng cú sút 11 m, anh chọn động tác "slam dunk" điển hình trong môn bóng rổ.

Vinicius lai an mung khieu khich hinh anh

Vinicius lại ăn mừng khiêu khích

9 phút trước 06:18 26/2/2026

0

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, tiền đạo Vinícius Junior vẫn tận hưởng màn ăn mừng bàn thắng theo cách riêng trong chiến thắng 2-1 trước Benfica ở lượt về play-off Champions League rạng sáng 26/2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý