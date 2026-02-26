Tình thế đảo ngược với MU

MU vừa công bố khoản lợi nhuận hoạt động ấn tượng sau hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt dưới thời tỷ phú Jim Ratcliffe.

MU làm ăn có lãi

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tài khóa, "Quỷ đỏ" đạt lợi nhuận hoạt động 32,6 triệu bảng, trái ngược hoàn toàn so với khoản lỗ 3,9 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái. Con số phản ánh rõ tác động từ cuộc đại phẫu kể từ khi Ratcliffe đầu tư vào CLB hồi tháng 2/2024.

Trong bối cảnh đội bóng gánh khoản nợ lên tới 1,1 tỷ bảng và từng bị cảnh báo nguy cơ phá sản vì chi tiêu thiếu bền vững, ông chủ INEOS mạnh tay tinh giản bộ máy. Hai đợt cắt giảm nhân sự khiến 450 vị trí bị xóa bỏ, đồng thời loại bỏ nhiều khoản thưởng và phúc lợi.

Riêng chi phí phúc lợi nhân viên giảm 7,4 triệu bảng, còn 75,1 triệu bảng. Các quyết định gây tranh cãi như hủy tiệc Giáng sinh hay chấm dứt vai trò đại sứ hưởng lương của Alex Ferguson cũng nằm trong chiến lược tiết kiệm.

Bên cạnh đó, việc tăng giá vé lên tối đa 66 bảng/trận và cắt giảm quỹ lương giúp cải thiện cán cân tài chính. Chẳng hạn Barcelona hiện chi trả toàn bộ mức lương 325.000 bảng/tuần của Marcus Rashford trong hợp đồng cho mượn, tiếp tục giảm gánh nặng cho CLB.

MU cắt giảm tối đa chi phí hoạt động thời gian qua.

Lợi nhuận hoạt động riêng quý II đạt 19,6 triệu bảng, tăng mạnh so với 3,1 triệu bảng cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng doanh thu quý này lại giảm từ 198,7 xuống còn 190,3 triệu bảng do ít trận đấu hơn và không có suất dự cúp châu Âu. Doanh thu ngày thi đấu giảm 2,5 triệu bảng, thương mại giảm 6,6 triệu bảng, bản quyền truyền hình tăng nhẹ 0,7 triệu bảng.

Mùa giải thảm họa dưới thời Ruben Amorim khi đội xếp hạng 15 Premier League và thua chung kết Europa League khiến CLB thiệt hại khoảng 100 triệu bảng. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn đặt mục tiêu doanh thu cả năm đạt 640-660 triệu bảng.

Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, MU đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh và sáng cửa trở lại Champions League. Nếu hoàn thành mục tiêu này, đội chủ sân Old Trafford có thể thu về thêm 100 triệu bảng. Đây là cú hích tài chính quan trọng để MU tái khẳng định vị thế trên bản đồ châu Âu.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

