Tương lai Bayindir tại MU dần sáng tỏ

Manchester United được cho là đã đồng ý mức phí chuyển nhượng cho Altay Bayindir, khép lại tương lai thủ môn này tại Old Trafford ngay khi mùa giải kết thúc.

MU đang dần định hình dưới thời Carrick.

Theo Fanatik (Thổ Nhĩ Kỳ), Besiktas đạt thỏa thuận chiêu mộ Bayindir sau quá trình đàm phán tích cực. Đội bóng Super Lig từng tiến rất gần tới thương vụ này trong tháng 1, nhưng cuối cùng bị chặn lại. Lần trở lại bàn đàm phán gần đây mang tính quyết liệt hơn và họ sắp đạt được điều mình muốn.

Besiktas được cho là đã đưa ra đề nghị 5 triệu euro, mức giá MU tỏ ra sẵn sàng lắng nghe. Sau cuộc gặp giữa hai bên trong tuần này, khả năng Bayindir gia nhập Besiktas khi thị trường hè mở cửa được đánh giá rất cao.

Bayindir gia nhập MU năm 2023 từ Fenerbahce với mức phí 4,3 triệu bảng, trở thành cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên trong lịch sử CLB. Anh khoác áo số 1 và có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ở giai đoạn đầu mùa, thủ môn 27 tuổi bắt chính 6 trận đầu tiên tại Premier League.

Vị trí của Lammens ở MU hiện tại là rất vững chắc.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi sau khi MU ký hợp đồng với Senne Lammens trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Thủ môn người Bỉ ra mắt bằng trận giữ sạch lưới trước Sunderland và kể từ đó chiếm suất bắt chính. Bayindir mất vị trí và lần ra sân gần nhất của anh là trận thua 1-3 trước Brentford.

Quyết định bán Bayindir được xem là thương vụ đầu tiên được Michael Carrick thông qua kể từ khi ông trở lại dẫn dắt MU dưới dạng tạm quyền hồi tháng 1. Trong khi đó, MU còn một thủ môn là Andre Onana hiện thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn. Theo talkSPORT, CLB không có kế hoạch đưa Onana trở lại đội một.

Những động thái này cho thấy MU đang định hình lại vị trí thủ môn trước thềm mùa giải mới, trong đó, thương vụ bán Bayindir chỉ là bước đầu tiên.

