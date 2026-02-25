Casemiro chưa muốn rời châu Âu sau khi chia tay MU

Thay vì tìm kiếm cơ hội tại Mỹ, Casemiro ưu tiên tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở châu Âu sau khi rời MU.

Casemiro muốn sang Italy chơi bóng.

Casemiro sẽ chia tay MU khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6. Trong bối cảnh đó, anh lập tức được liên hệ với các đội MLS. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận khẳng định ngôi sao 34 tuổi tin rằng hành trình đỉnh cao của mình tại châu Âu chưa khép lại.

Casemiro vẫn sở hữu nhà riêng tại Madrid và khả năng có thể sang Italy chơi bóng. Casemiro được cho là hứng thú với Serie A, sau khi chứng kiến đồng đội cũ Luka Modric tỏa sáng trong màu áo AC Milan. Ở tuổi 40, Modric khoác Milan theo bản hợp đồng một năm kèm điều khoản gia hạn.

Gia nhập MU năm 2022 với mức phí khoảng 70 triệu bảng, Casemiro từng có giai đoạn sa sút vì chấn thương và sự thiếu ổn định chung của đội bóng. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Real Madrid đang cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu lớn dưới thời Michael Carrick.

Ngược lại, ban lãnh đạo MU được cho là sớm lên kế hoạch tìm phương án thay thế Casemiro ở tuyến giữa. Hiện tại, Carlos Baleba và Elliot Anderson nằm trong danh sách theo dõi của MU trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ngoài Casemiro, cả Marcus Rashford, Jadon Sancho, Andre Onana, Rasmus Hojlund và Tyrell Malacia khả năng cũng chia tay sân Old Trafford. Khi ấy, MU sẽ giải phóng khoảng 65 triệu tiền lương để tiếp tục quá trình tái thiết lực lượng.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

