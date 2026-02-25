Một suất Champions League, cả tương lai MU

Chiến thắng 1-0 trước Everton không chỉ giúp MU vào top 4, mà còn mở ra cánh cửa tài chính và chiến lược sống còn cho tương lai CLB.

Sesko ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton.

Sau mùa 2024/25 thảm họa, khi MU kết thúc ở vị trí thứ 15 Premier League và vắng mặt ở cúp châu Âu, ban lãnh đạo đội bóng buộc phải vạch lại lộ trình. Mục tiêu được chia theo từng năm: trước hết là trở lại Europa League bằng một vị trí trong top 6; tiếp đó là quay về Champions League, nơi họ tin rằng vị trí thứ tư mùa 2026/27 là khả thi.

Lý do không chỉ nằm ở danh tiếng.

Tiền bạc, vị thế và bài toán sống còn

Nhờ hai đợt cắt giảm nhân sự và chính sách kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, Sir Jim Ratcliffe cùng bộ máy điều hành đã kéo mức lỗ từ 113,2 triệu bảng xuống thành lợi nhuận 13 triệu bảng trong báo cáo quý đầu tiên tính đến 30/9/2025. Đó là bước ngoặt tài chính quan trọng. Tuy nhiên, nó mới chỉ là phần nền.

Champions League mới là cú hích thật sự.

Theo dự báo trong báo cáo quý I, doanh thu mùa tài chính 2025/26 của MU dao động từ 640 đến 660 triệu bảng. Nếu có Europa League, khoản tăng thêm chỉ khoảng 10-35 triệu bảng, tùy thành tích. Nhưng với Champions League, con số tối thiểu là 50 triệu bảng và có thể vượt 100 triệu bảng.

Khoảng cách ấy đủ để thay đổi quỹ đạo phát triển.

Thỏa thuận tài trợ áo đấu với Adidas còn quy định MU mất 10 triệu bảng cho mỗi mùa không dự Champions League. Kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992, “Quỷ đỏ” chưa từng vắng mặt ba mùa liên tiếp. Lịch sử, tiền bạc và uy tín đang cùng lúc tạo áp lực.

MU quyết tâm trở lại Champions League.

Nếu đi đúng lộ trình, ban lãnh đạo tin doanh thu CLB có thể vượt 800 triệu bảng vào năm 2028. Và để chạm mốc đó, Champions League là điều kiện gần như bắt buộc.

Carrick, Sesko và cú rẽ mùa giải

Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 1-0 trên sân Everton hôm 24/2 mang ý nghĩa vượt khỏi ba điểm. MU leo lên vị trí thứ tư. Quan trọng hơn, họ nắm quyền tự quyết.

Benjamin Sesko tiếp tục cho thấy giá trị khi ghi bàn từ ghế dự bị. Không cầu thủ nào ở Premier League mùa này ghi nhiều bàn từ ghế dự bị hơn anh. Ở giai đoạn mà mỗi khoảnh khắc đều có giá, những bàn thắng kiểu đó có thể định đoạt cả mùa bóng.

Các con số của Opta cho thấy sự chuyển biến rõ rệt. Đầu tháng 10, cơ hội vào top 4 của MU chỉ là 3,1%, top 5 là 5,8%. Khi Ruben Amorim rời ghế ngày 5/1 sau trận hòa Leeds, tỷ lệ ấy tăng nhẹ lên 5,9% và 15,7%. Hiện tại, sau năm chiến thắng trong sáu trận dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khả năng vào top 4 đã lên 44,2%, còn top 5 là 72%.

Với việc các CLB Anh gần như chắc suất có thêm vé Champions League nhờ hệ số UEFA, vị trí thứ năm nhiều khả năng cũng đủ. Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher thậm chí nhận định MU “gần như chắc chắn” giành vé.

Mùa 2025/26 sẽ quyết định số phận của MU.

Nhưng Carrick không nói theo cách đó. Ông hiểu bóng đá đổi chiều rất nhanh. Khi dẫn dắt Middlesbrough năm 2022, ông từng thắng 15/20 trận đầu rồi hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Bài học ấy khiến Carrick giữ sự thận trọng.

Tuy nhiên, nếu MU hoàn tất nhiệm vụ, hiệu ứng dây chuyền sẽ rất lớn. Về chuyên môn, Carrick có thêm cơ sở để được bổ nhiệm chính thức, nhất là khi những ứng viên giàu kinh nghiệm như Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti đã ràng buộc với đội tuyển quốc gia. Về thương mại, MU sẽ hấp dẫn hơn trong bối cảnh còn bỏ trống một số gói tài trợ.

Xa hơn nữa là câu chuyện sân vận động mới. Kế hoạch tài chính cho dự án này dựa nhiều vào các ghế “premium” giá cao. Tài liệu gửi hội viên hồi tháng 10 cho thấy giá tham khảo 4.830 bảng cho vé mùa ở khu khán đài thấp phía đối diện khu kỹ thuật, và 424.800 bảng cho một phòng VIP 16 chỗ ở tầng giữa khán đài chính. Những con số ấy chỉ khả thi nếu đội bóng cạnh tranh ở đỉnh cao châu Âu.

MU vẫn gánh khoản nợ vượt 1 tỷ bảng, bao gồm cả phí chuyển nhượng còn nợ. Việc trở lại Champions League ít nhất giúp CLB không phải tiếp tục gia tăng gánh nặng đó.

Từ một mùa giải đổ nát, MU đang đứng trước cơ hội tự cứu mình. Champions League không chỉ là một giải đấu. Nó là tấm vé bảo đảm cho tài chính, cho sức hút thương hiệu, cho tham vọng tái thiết.

Và với 11 vòng còn lại, câu hỏi không còn là liệu MU có mơ về Champions League hay không. Vấn đề là họ có đủ bản lĩnh để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.