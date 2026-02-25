Năm cầu thủ 0 đồng giúp Bodo/Glimt tạo địa chấn

Dù không sở hữu những ngôi sao tên tuổi hay đắt giá, Bodo/Glimt khiến cả thế giới phải ngả mũ với chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Inter Milan ở vòng play-off Champions League rạng sáng 25/2.

Bodo/Glimt tạo địa chấn ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Nhìn vào đội hình xuất phát của đại diện Na Uy tại sân Giuseppe Meazza, nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng phần lớn các cầu thủ được chiêu mộ với chi phí rất thấp, thậm chí theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cụ thể, thủ môn Nikita Haikin gia nhập CLB theo dạng miễn phí, tương tự là các trường hợp của Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Sondre Brunstad Fet và Fredrik Bjorkan.

Hai cầu thủ có phí chuyển nhượng đắt nhất trong đội hình xuất phát là Patrick Berg và Jens Petter Hauge (cùng 4 triệu euro). Trong đó, Hauge đang trở thành chân sút thú vị ở giải năm nay khi sút tung lưới cả Tottenham, Inter Milan, Dortmund và Man City. Phong độ chói sáng giúp Hauge thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn tại châu Âu dù mùa giải chưa khép lại.

Hành trỉnh của Bodo/Glimt được xem là điều phi thường. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Bodo/Glimt không hề thua lỗ trong các thương vụ tái ký Evjen, Hauge hay Berg. Trước đó, họ từng bán những cầu thủ này với giá cao hơn, sau đó đưa họ trở lại với mức phí thấp hơn. Đây là minh chứng cho chiến lược chuyển nhượng linh hoạt và khả năng tối ưu nguồn lực tài chính của CLB.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều “bom tấn” trăm triệu euro, câu chuyện của Bodo/Glimt có thể xem là một kỳ tích. Không cần ngân sách khổng lồ, đội bóng Na Uy vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng và tạo nên địa chấn tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Khoảnh khắc cầu thủ cứu chim mòng biển gây sốt Hôm 23/2, Gani Catan gây sốt với khoảnh khắc cứu sống chú chim mòng biển khi Istanbul Yurdum thua Mevlanakapi Guzelhisar thuộc hạng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.