Cầu thủ cầu hôn rồi chia tay bạn gái sau 3 ngày

Màn cầu hôn lãng mạn trên sân cỏ từng khiến mạng xã hội dậy sóng nhưng chỉ 3 ngày sau, tất cả khép lại trong lặng lẽ.

Màn câu hôn từng gây sốt mạng xã hội.

Tiền vệ Derrickson Quiros của CLB Xelaju gây chú ý cuối tuần qua khi quỳ gối cầu hôn bạn gái trên sân Mario Camposeco, sau chiến thắng 4-2 trước Marquense ở giải VĐQG Guatemala. Trong tiếng vỗ tay và reo hò của hàng trăm CĐV, cô gái gật đầu đồng ý, tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Quiros sau đó đăng tải đoạn video kèm dòng chia sẻ đầy xúc động: "Bạn đời của tôi, anh yêu em rất nhiều". Tưởng như chuyện tình đẹp ấy sẽ mở ra một chương mới, nhưng diễn biến bất ngờ đã xảy ra.

Chỉ 3 ngày sau, tiền vệ của Club Xelaju xác nhận rằng mối quan hệ của anh kết thúc. Quiros viết trên Instagram: "Đúng vậy, hôn ước của tôi đã chấm dứt. Đây là một tình huống khó khăn, như bất kỳ cuộc chia tay nào khác, nhưng tôi muốn xử lý mọi thứ bằng sự tôn trọng và trưởng thành".

Cầu thủ nhấn mạnh anh không muốn nói xấu hay đi sâu vào chi tiết, bởi đó từng là mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời. "Giờ tôi tập trung cho sự nghiệp, cho đội bóng và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Cảm ơn mọi người ủng hộ và mong nhận được sự tôn trọng trong thời điểm này", Quiros chia sẻ thêm.

"Chỉ trong 72 giờ, câu chuyện tình giữa sân cỏ khép lại, để lại dư âm tiếc nuối nhiều hơn là những tràng pháo tay hôm nào", Sportbible nhận định.