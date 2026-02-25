Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Benfica tố ngược Vinicius

  • Thứ tư, 25/2/2026 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi bị cấm thi đấu, Gianluca Prestianni khẳng định bản thân bị ngôi sao của Real Madrid xúc phạm.

Vinicius bị tố ngược có lời lẽ xúc phạm.

Ban đầu, Prestianni bị cáo buộc có lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius trong lúc hai bên xảy ra tranh cãi căng thẳng trên sân ở trận play-off lượt đi Champions League giữa Benfica và Real Madrid.

Tuy nhiên, theo Bola, diễn biến vụ việc trở nên phức tạp hơn khi tiền đạo trẻ người Argentina đệ đơn khiếu nại lên UEFA, tố ngược rằng chính Vinicius đã xúc phạm anh bằng cách gọi anh là “thằng lùn” trong lúc đôi co.

Trong khi đó, Vinicius khẳng định Prestianni đã sử dụng những từ ngữ miệt thị nghiêm trọng về chủng tộc nhằm vào mình. Những cáo buộc trái chiều khiến cơ quan quản lý bóng đá châu Âu buộc phải xem xét toàn diện sự việc, bao gồm cả báo cáo trọng tài và băng ghi hình trận đấu.

Dù Prestianni đã bị UEFA đưa ra án phạt ban đầu, nhưng việc xuất hiện thêm tình tiết mới có thể khiến tổ chức này phải đánh giá lại mức độ vi phạm cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Căng thẳng càng gia tăng khi truyền thông tiết lộ Jose Mourinho được cho là đã có động thái pháp lý trước trận lượt về tại Bernabeu vào rạng sáng mai (26/2).

Chủ tịch Benfica, Rui Costa, đã công khai bảo vệ cầu thủ của mình, đồng thời CLB Bồ Đào Nha cũng ra thông cáo khẳng định sự ủng hộ dành cho Prestianni. Bất chấp tranh cãi, tiền đạo trẻ này vẫn hiện diện trên khán đài ở trận đấu sắp tới. Trong bầu không khí đầy nhạy cảm, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về màn đối đầu tiếp theo giữa hai đội, nơi không chỉ kết quả chuyên môn mà cả cách hành xử trên sân cũng sẽ được soi xét kỹ lưỡng.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

