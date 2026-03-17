Wolves sẽ lập kỳ tích nếu trụ hạng

  • Thứ ba, 17/3/2026 13:00 (GMT+7)
Wolves hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 3 trận liên tiếp không thua ở Premier League, dấu hiệu tích cực cho đội bóng từng gặp khó khăn ở nửa đầu mùa giải 2025/26.

Người hâm mộ Wolves đang hy vọng vào một phép màu cuối mùa.

Từ đầu tháng, Wolves chính là một trong những đội có phong độ cao nhất Ngoại hạng Anh. 3 trận gần nhất của Wolves tại Premier League, họ thắng Aston Villa 2-0, hạ Liverpool 2-1, đây đều là những kết quả gây sốc của mùa giải.

Rạng sáng 17/3, Wolves lại xuất sắc cầm hòa 2-2 Brentford ngay trên sân đối phương. Wolves thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc khi bị dẫn trước 0-2 nhưng vẫn gỡ hòa thành công.

Chuỗi 3 trận mang về 7 điểm giúp Wolves cải thiện đáng kể vị thế trên bảng xếp hạng. Dù vẫn đứng cuối bảng và kém nhóm an toàn 12 điểm, Wolves cho thấy mục tiêu trụ hạng không còn "bất khả thi" như vài tháng trước.

Cần biết rằng ngay thời điểm hiện tại, theo siêu máy tính Opta và các mô hình dự đoán, Wolves chỉ có khoảng 0,08 đến 0,3% cơ hội trụ hạng (tức gần như chắc chắn xuống hạng với xác suất hơn 99%).

Wolves đang chơi rất hay.

Wolves (đang có 17 điểm) cần ít nhất khoảng 30-35 điểm để trụ hạng (thường là ngưỡng an toàn). Đồng nghĩa "Bầy sói" phải kiếm thêm 13 đến 18 điểm từ 7 trận còn lại.

Lịch sử Premier League chưa từng chứng kiến đội nào trụ hạng khi chỉ có 17 điểm sau 31 trận. Tuy nhiên, nếu Wolves duy trì phong độ cao như hiện tại, họ hoàn toàn có thể đạt mốc 30-35 điểm.

Đừng quên Wolves cầm hòa Arsenal, Brentford, đánh bại cả Villa lẫn Liverpool. Và trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra.

Nếu Wolves có thể tiếp tục chơi với tinh thần và phong độ như 3 trận gần nhất, họ có thể lập kỳ tích trụ hạng và tạo ra một trong những cuộc "thoát hiểm vĩ đại" nhất lịch sử giải đấu.

Highlights Brentford 2-2 Wolves Rạng sáng 17/3, Brentford bị Wolves cầm hoà 2-2 trong trận đấu muộn vòng 30 Premier League.

Tường Linh

