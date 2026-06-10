Tình cảnh hỗn loạn trước trận khai mạc World Cup 2026

World Cup 2026 chưa kịp khởi tranh đã đứng trước nguy cơ bị phủ bóng bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Mexico City.

Nhiều vấn đề xảy ra tại Mexico trước trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Nam Phi.

Trận mở màn World Cup 2026 vào rạng sáng 12/6 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi trên sân Azteca có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề đến từ làn sóng xuống đường liên quan đến cuộc khủng hoảng hơn 130.000 người mất tích tại Mexico và các vấn đề về điều kiện lao động.

Theo truyền thông quốc tế, giới chức an ninh đang ở tình trạng báo động cao trước trận khai mạc World Cup 2026. Những ngày qua, khu vực quanh sân Azteca xuất hiện các cuộc tụ tập của giáo viên và các nhóm vận động xã hội, buộc cảnh sát Mexico triển khai lực lượng chống bạo động cùng hàng rào bê tông để kiểm soát tình hình.

Nguồn tin tại hiện trường cho biết nỗi lo lớn nhất của ban tổ chức không chỉ là an ninh sân vận động mà còn là hệ thống giao thông vốn đã quá tải của Mexico City có thể tê liệt trước giờ bóng lăn. Một kịch bản đáng xấu hổ đối với FIFA là trận khai mạc bị hoãn giờ thi đấu nếu quy mô biểu tình vượt ngoài dự tính.

Các cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài sân Azteca. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) công khai ủng hộ các cuộc tuần hành, gọi cuộc khủng hoảng người mất tích ở Mexico là "đáng kinh ngạc về quy mô". Theo tổ chức này, hiện có khoảng 134.460 người mất tích trên toàn quốc. Khoảng 600 bà mẹ có người thân mất tích dự kiến tham gia tuần hành vào ngày 10/6, trước khi các cuộc biểu tình lớn hơn diễn ra vào ngày khai mạc.

Ban tổ chức và chính quyền địa phương đang tiến hành các cuộc thương lượng khẩn cấp với các nhóm hoạt động nhằm tránh xảy ra hỗn loạn. Sự việc tạo thêm áp lực cho Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, người dự kiến tổ chức một cuộc họp báo hiếm hoi trước trận mở màn.

Trong bối cảnh dư luận Mexico chia rẽ, Tổng thống Claudia Sheinbaum còn gây tranh cãi khi nhường chỗ ngồi VIP tại trận khai mạc cho một cô gái địa phương 21 tuổi tên Yolett Cervantes Cuaquehua.

Sân Azteca vốn là biểu tượng của bóng đá thế giới khi chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của Pele và Diego Maradona. Tuy nhiên, lần này trận mở màn World Cup 2026 đang bị bao trùm bởi căng thẳng xã hội và những lo ngại về an ninh.

Đội tuyển Nhật Bản được đón tiếp nồng hậu tại Mexico Hình ảnh đội tuyển Nhật Bản được chào đón khi đặt chân đến điểm lưu trú được ESPN đăng tải vào sáng 3/6.