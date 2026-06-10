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Thể thao

Mức đãi ngộ 195 triệu bảng chờ Salah

  • Thứ tư, 10/6/2026 06:06 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Mohamed Salah đang đứng trước cơ hội nhận mức đãi ngộ lên tới 195 triệu bảng nếu đồng ý chuyển sang thi đấu tại Saudi Arabia.

Mohamed Salah nằm trong tầm ngắm của Al-Ittihad

Trở thành cầu thủ tự do sau khi nói lời chia tay với Liverpool ở cuối mùa giải 2025/26, Salah ngay lập tức nhận được lời mời chào khổng lồ từ Al-Ittihad. Theo nguồn tin từ kênh Ahmed Mubarak, đại diện Saudi Pro League sẵn sàng chi trả mức lương ròng 65 triệu bảng mỗi năm cho một bản hợp đồng kéo dài 3 mùa bóng.

Tổng cộng, tuyển thủ Ai Cập có thể thu về 195 triệu bảng tiền lương cơ bản, chưa bao gồm các khoản thưởng, bản quyền hình ảnh và thu nhập thương mại. Đây là mức đãi ngộ vượt xa thu nhập của anh tại Premier League và là con số mà Al-Ittihad kiên trì theo đuổi từ năm 2023.

Dù Al-Ittihad đang chiếm ưu thế, Salah vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn khác như Juventus, AS Roma, Fenerbahce và San Diego FC (MLS). Tuy nhiên, rào cản về mặt tài chính sẽ là thách thức lớn cho các đại diện châu Âu trước sự chịu chi từ Trung Đông.

Salah rời đi với tư cách là chân sút vĩ đại thứ ba lịch sử Liverpool với 257 bàn thắng sau 442 trận. Ngay cả trong mùa giải cuối cùng đầy biến động, ngôi sao sinh năm 1992 vẫn kịp đóng góp 7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân tại Premier League.

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Huy Trưởng

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