Mức đãi ngộ 195 triệu bảng chờ Salah

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Mohamed Salah nằm trong tầm ngắm của Al-Ittihad
Trở thành cầu thủ tự do sau khi nói lời chia tay với Liverpool ở cuối mùa giải 2025/26, Salah ngay lập tức nhận được lời mời chào khổng lồ từ Al-Ittihad. Theo nguồn tin từ kênh Ahmed Mubarak, đại diện Saudi Pro League sẵn sàng chi trả mức lương ròng 65 triệu bảng mỗi năm cho một bản hợp đồng kéo dài 3 mùa bóng.
Tổng cộng, tuyển thủ Ai Cập có thể thu về 195 triệu bảng tiền lương cơ bản, chưa bao gồm các khoản thưởng, bản quyền hình ảnh và thu nhập thương mại. Đây là mức đãi ngộ vượt xa thu nhập của anh tại Premier League và là con số mà Al-Ittihad kiên trì theo đuổi từ năm 2023.
Hành trình của Klopp cùng Liverpool
Klopp: The Liverpool FC Celebration tái hiện trọn vẹn hành trình 10 năm gắn bó của Jürgen Klopp với “Lữ đoàn đỏ” thông qua hơn 200 bức ảnh độc quyền, trích dẫn từ cầu thủ, huyền thoại và đối thủ. Cuốn sách là lời tri ân cảm xúc dành cho người đã đưa Liverpool trở lại đỉnh cao và trở thành biểu tượng của bóng đá hiện đại.