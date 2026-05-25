Salah khóc

  • Thứ hai, 25/5/2026 05:40 (GMT+7)
Đêm 24/5, Mohamed Salah bật khóc khi khép lại hành trình huy hoàng kéo dài gần một thập kỷ với Liverpool trong trận hòa Brentford 1-1 ở vòng 38 Premier League.

Salah chơi trận cuối cùng cho Liverpool.

Trận đấu tại Anfield không không khác nào buổi lễ chia tay dành cho "Vua Ai Cập". Anh đã trở thành biểu tượng bất tử trong lịch sử Liverpool kể từ khi cập bến Anfield năm 2017 dưới thời Jurgen Klopp.

Ngay trước giờ bóng lăn, khán đài Kop phủ kín những biểu ngữ tri ân Salah. Một tấm banner khổng lồ nổi bật với dòng chữ: "Từ vĩ đại đến huy hoàng, Salah là vị vua của chúng ta".

Trong trận đấu cuối cùng tại Anfield, Salah tiếp tục để lại dấu ấn quen thuộc. Phút 58, ngôi sao người Ai Cập thực hiện đường kiến tạo đẳng cấp bằng má ngoài chân phải để Curtis Jones mở tỷ số. Đó là pha kiến tạo thứ 120 của anh tại Premier League.

Trước đó, Salah suýt tạo siêu phẩm bằng cú cứa lòng chân trái sở trường, khiến cả Anfield nín thở, tiếc rằng bóng tìm đến cột dọc. Dù vậy, người hâm mộ vẫn được chứng kiến hình ảnh quen thuộc nhất ở Salah. Anh thực hiện các pha bứt tốc bên cánh phải, rê bóng, tạo đột biến và khiến cả khán đài bùng nổ.

Brentford không đến Anfield để làm nền cho ngày chia tay của Salah. Kevin Schade đánh đầu gỡ hòa trong hiệp hai, khiến Liverpool không thể có chiến thắng trọn vẹn. Tuy nhiên, kết quả không còn là điều quan trọng nhất ở Anfield.

Khoảnh khắc xúc động nhất đến ở phút 73 khi Salah được thay ra. Cả sân vận động đứng dậy vỗ tay, còn Salah không thể kìm được nước mắt. Anh ôm các đồng đội, giơ tay cảm ơn khán giả rồi cúi xuống hôn mặt cỏ Anfield lần cuối.

Sau 9 năm, 257 bàn thắng và hàng loạt danh hiệu, Salah rời Liverpool như một huyền thoại thực thụ.

Minh Nghi

