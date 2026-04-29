Salah vĩ đại hơn Drogba?

James Milner dành lời ca ngợi đặc biệt cho Mohamed Salah khi cho rằng ngôi sao của Liverpool sở hữu vị thế chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Trong buổi Podcast do Inside Reality Football thực hiện vào chiều 29/4. Khi được hỏi giữa Salah và Didier Drogba ai mới là huyền thoại đích thực của giải đấu, Milner đưa ra quan điểm rõ ràng nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với cựu tiền đạo Chelsea.

“Drogba là cầu thủ giỏi của Chelsea và chơi rất hay trong màu áo ''The Blues''. Điều đó xứng đáng được tôn trọng”, Milner nói.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ tuyển Anh nhấn mạnh Salah ở một đẳng cấp khác nếu xét về tính bền bỉ và hiệu suất kéo dài qua nhiều mùa giải.

“Khi nói về Salah, chúng ta đang nhắc đến sự ổn định, bàn thắng và kiến tạo. Tầm ảnh hưởng cùng khả năng sáng tạo mà cậu ấy mang đến cho Premier League là điều đặc biệt, thứ sẽ còn được nhắc tới trong nhiều năm nữa”, Milner nhận định.

Theo Milner, điều khiến Salah khác biệt không chỉ là các danh hiệu hay khoảnh khắc lớn, mà là khả năng duy trì những con số ấn tượng suốt thời gian dài. Đây là yếu tố hiếm thấy ngay cả với các ngôi sao hàng đầu của giải đấu.

“Đôi khi bạn tự hỏi làm sao cậu ấy có thể liên tục tạo ra những con số đó qua từng mùa giải. Chưa từng có ai như Salah trong lịch sử Premier League”, Milner khẳng định.

Phát biểu của Milner chắc chắn tạo ra tranh luận lớn giữa người hâm mộ Chelsea và Liverpool. Drogba là biểu tượng của những trận cầu lớn, còn Salah lại đại diện cho hiệu suất ổn định gần như tuyệt đối. Với Milner, cán cân nghiêng về ngôi sao người Ai Cập.

Salah ghi 191 bàn sau 9 mùa giải thi đấu tại Premier League, chấn thương cùng phong độ giảm sút chính là điều khiến ngôi sao người Ai Cập không thể phát huy hết năng lực của bản thân. Hợp đồng giữa anh và Liverpool sẽ kết thúc vào hè này và đang có những tin đồn về việc ngôi sao của Liverpool sẽ gia nhập Al Nassr để tái hợp với Mane cũng như đồng hành cùng Ronaldo.

Tình huống kỳ lạ tại FA Cup Video về việc một CĐV Manchester City nhận được thông báo ghi bàn ngay trước khi Nico Gonzalez nâng tỷ số lên 2-1 trước Southamton tại bán kết Cup FA đêm 25/4 đang thu hút sự chú ý.