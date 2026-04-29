Kỷ lục đáng quên của Neuer

Manuel Neuer trải qua đêm ác mộng khi không có nổi một pha cứu thua nào trong thất bại 4-5 của Bayern Munich trước PSG tại bán kết lượt đi UEFA Champions League 2025/26 hôm 29/4.

Ngày thi đấu đáng quên của thủ thành huyền thoại người Đức.

Cuộc so tài trên sân Parc des Princes diễn ra hấp dẫn đúng kỳ vọng khi hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 9 bàn thắng. PSG tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 5-4, qua đó chiếm ưu thế nhỏ trước trận lượt về tại Đức. Tuy nhiên, điểm nhấn sau trận lại nằm ở thống kê không mong muốn của Neuer.

Theo thống kê, thủ môn kỳ cựu người Đức không thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào trong 12 cú sút của PSG suốt 90 phút. Điều đó đồng nghĩa mọi cú sút (5 cú sút) trúng đích của PSG đều trở thành bàn thắng. Đây là điều chưa từng xảy ra người gác đền từng nhiều lần định nghĩa đẳng cấp ở sân chơi châu Âu.

Tệ hơn, Neuer trở thành thủ môn đầu tiên trong 16 mùa giải Champions League gần nhất để thủng lưới từ 5 bàn trở lên mà không có nổi một pha cản phá trong một trận knock-out. Một kỷ lục không ai mong muốn đối với biểu tượng của Bayern Munich.

Ở tuổi 40, Neuer vẫn là chốt chặn giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ Bayern Munich. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục từ hàng giàu công tốc độ và sắc bén của PSG, anh gần như không có cơ hội hay nói đúng hơn là các chân sút đội chủ nhà đã làm quá tốt.

Dù nhận thất bại, Bayern Munich vẫn còn quyền hy vọng khi chỉ thua cách biệt một bàn và sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Đại diện Bundesliga cho thấy sức sống mạnh mẽ khi ghi tới 4 bàn vào lưới PSG, qua đó giữ nguyên cơ hội lật ngược thế cờ.

Với Neuer, trận lượt về sẽ là cơ hội để đáp trả sau đêm đáng quên nhất của anh ở Champions League trong nhiều năm qua. Cả 2 đội sẽ có cuộc tái đấu vào ngày 7/5 tại Alianz Arena.

