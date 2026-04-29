Phản ứng của Kane, Dembele sau trận cầu nghẹt thở

  • Thứ tư, 29/4/2026 05:23 (GMT+7)
Harry Kane và Ousmane Dembele dành cho nhau sự tôn trọng sau trận bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng 29/4.

PSG thắng Bayern 5-4 đầy kịch tính.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta chứng kiến ​​2 đội bóng đẳng cấp cao nhất thi đấu ngang tài ngang sức, đặc biệt là trong lối chơi tấn công và những pha chuyển đổi trạng thái, tốc độ và cường độ ở những pha đối đầu một chọi một. Đó là những gì 2 CLB hàng đầu có thể mang lại cho người hâm mộ", Harry Kane phát biểu sau trận thua 4-5 của Bayern tại Paris.

"Nhìn chung, Bayern Munich có những khoảnh khắc lẽ ra có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Vì vậy, chúng tôi rất tự hào về việc gỡ 4-5, bởi vì khi thi đấu trên sân khách, bị dẫn trước 2-5 thật sự là một tình thế khó khăn. Nhưng chúng tôi chiến đấu và giờ trở lại đường đua vào chung kết", tiền đạo sinh năm 1993 nói thêm.

Đồng quan điểm với Kane, Ousmane Dembele cũng đánh giá rất cao những gì 2 đội thể hiện ở bán kết lượt đi Champions League: "Đây là trận đấu giữa hai đội bóng luôn tìm cách tấn công và không hề do dự. Chúng tôi luôn biết Bayern là một đội bóng hàng đầu và PSG cũng không hề thua kém. Tôi và đồng đội hài lòng với kết quả, dù có lúc dẫn 5-2".

"Đó là một trận đấu tuyệt vời và giờ chúng tôi sẽ hướng đến Munich với hy vọng giành chiến thắng để giành vé vào chung kết", chủ nhân Quả bóng vàng 2025 nói thêm.

Với 9 bàn thắng được ghi, PSG và Bayern tạo ra trận bán kết Champions League mãn nhãn bậc nhất lịch sử. Ở lượt về tại Allianz Arena, PSG chỉ cần một trận hòa để có thể giành vé vào chung kết mùa thứ 2 liên tiếp.

Duy Anh

