Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG hạ Bayern trong trận cầu lịch sử 9 bàn thắng

  • Thứ tư, 29/4/2026 01:30 (GMT+7)
Rạng sáng 29/4, tại bán kết lượt đi Champions League, PSG đánh bại Bayern 5-4 trên sân nhà Parc des Princes.

Trong đêm Champions League huyền diệu tại kinh đô ánh sáng, Paris Saint-Germain đã đánh bại Bayern Munich sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, qua đó thiết lập kỷ lục trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League.

Loạt "chung kết sớm" giữa nhà đương kim vô địch và ứng cử viên hàng đầu đã bùng nổ ngay từ những phút đầu. Harry Kane mở tỷ số cho Bayern trên chấm phạt đền ở phút 17, đánh dấu bàn thắng thứ 54 của anh trong mùa giải. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đáp trả nhờ khoảnh khắc rực sáng của Khvicha Kvaratskhelia và cú đánh đầu hiểm hóc của Joao Neves.

Trước khi hiệp một khép lại, Michael Olise gỡ hòa 2-2 cho đại diện nước Đức, nhưng kịch tính đẩy lên cao trào khi Ousmane Dembele sút phạt đền thành công ở phút bù giờ, giúp PSG tái lập thế dẫn bàn.

Bước sang hiệp hai, thế trận tấn công tổng lực tiếp tục được duy trì. Kvaratskhelia và Dembele thay nhau lập công, nới rộng cách biệt lên thành 5-2 cho đội chủ nhà. Dù Bayern nỗ lực vùng lên với các bàn thắng của Dayot Upamecano và Luis Diaz để rút ngắn tỷ số xuống 4-5, chừng đó là không đủ để lật ngược thế cờ.

Chiến thắng này không chỉ mang lại lợi thế mong manh cho PSG trước trận lượt về tại Allianz Arena, mà còn đánh dấu những cột mốc lịch sử, khi PSG chính thức cán mốc 100 trận thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Đồng thời, Luis Enrique trở thành huấn luyện viên chạm mốc 50 chiến thắng nhanh nhất lịch sử (chỉ sau 77 trận) và giúp CLB chủ sân Parc des Princes chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp của PSG trước đối thủ xứ Bavaria.

Với màn trình diễn siêu hạng từ cả hai đội, trận lượt về vào tuần sau hứa hẹn sẽ còn kịch tính và khó lường hơn nữa, khi tấm vé tới trận chung kết đang chia đều cho cả hai.

Duy Luân

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý