Tranh cãi trong trận cầu lịch sử giữa PSG và Bayern

PSG được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi trong chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4.

Tình huống dẫn đến phạt đền cho PSG.

Những phút cuối hiệp một, PSG được hưởng phạt đền sau tình huống Alphonso Davies để bóng chạm tay trong vùng cấm. Trọng tài chính Sandro Scharer và tổ VAR thống nhất cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, video làm chậm cho thấy bóng đập vào đùi của Davies, rồi mới bật vào tay hậu vệ cánh bên phía Bayern. Dù vậy, quyết định của ông Scharer được đưa ra và không thể thay đổi. Vị vua áo đen người Thụy Sĩ xác định cầu thủ người Canada có hành động "giơ tay về phía bóng".

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình với trọng tài chính. "Đó không thể nào là một quả penalty", một fan cho biết. "Davies không hề cố tình để tay chạm bóng", người khác nhận xét. "Trọng tài đã sai lầm", fan thứ 3 bức xúc.

Cựu danh thủ Alan Shearer nhận định: "Khi tôi thấy bóng chạm vào tay anh ta, đó không nên là một quả phạt đền. Tôi không đồng ý với điều đó, thật sự không đồng ý. Nếu bóng chạm vào tay anh ta, được thôi, tôi có thể chấp nhận. Nhưng bóng chạm vào một bộ phận khác trên cơ thể rồi chạm vào tay, thì anh ta phải làm gì đây?".

Từ quyết định tranh cãi của tổ trọng tài, Ousmane Dembele tận dụng cơ hội để ghi bàn, giúp PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-2. Sang hiệp hai, mỗi bên có thêm 2 bàn để khép lại màn đối đầu tại Paris với tỷ số 5-4 nghiêng về chủ nhà.

PSG và Bayern tạo ra trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League. Với lợi thế sân nhà và cách biệt chỉ một bàn, Bayern còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ vào giữa tuần tới.