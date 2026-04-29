Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tranh cãi trong trận cầu lịch sử giữa PSG và Bayern

  Thứ tư, 29/4/2026 05:21 (GMT+7)
  • 05:21 29/4/2026

PSG được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi trong chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4.

Tình huống dẫn đến phạt đền cho PSG.

Những phút cuối hiệp một, PSG được hưởng phạt đền sau tình huống Alphonso Davies để bóng chạm tay trong vùng cấm. Trọng tài chính Sandro Scharer và tổ VAR thống nhất cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, video làm chậm cho thấy bóng đập vào đùi của Davies, rồi mới bật vào tay hậu vệ cánh bên phía Bayern. Dù vậy, quyết định của ông Scharer được đưa ra và không thể thay đổi. Vị vua áo đen người Thụy Sĩ xác định cầu thủ người Canada có hành động "giơ tay về phía bóng".

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình với trọng tài chính. "Đó không thể nào là một quả penalty", một fan cho biết. "Davies không hề cố tình để tay chạm bóng", người khác nhận xét. "Trọng tài đã sai lầm", fan thứ 3 bức xúc.

Cựu danh thủ Alan Shearer nhận định: "Khi tôi thấy bóng chạm vào tay anh ta, đó không nên là một quả phạt đền. Tôi không đồng ý với điều đó, thật sự không đồng ý. Nếu bóng chạm vào tay anh ta, được thôi, tôi có thể chấp nhận. Nhưng bóng chạm vào một bộ phận khác trên cơ thể rồi chạm vào tay, thì anh ta phải làm gì đây?".

Từ quyết định tranh cãi của tổ trọng tài, Ousmane Dembele tận dụng cơ hội để ghi bàn, giúp PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-2. Sang hiệp hai, mỗi bên có thêm 2 bàn để khép lại màn đối đầu tại Paris với tỷ số 5-4 nghiêng về chủ nhà.

PSG và Bayern tạo ra trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League. Với lợi thế sân nhà và cách biệt chỉ một bàn, Bayern còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ vào giữa tuần tới.

PSG hạ Bayern trong trận cầu lịch sử 9 bàn thắng

Rạng sáng 29/4, tại bán kết lượt đi Champions League, PSG đánh bại Bayern 5-4 trên sân nhà Parc des Princes.

46:2789 hôm qua

PSG đang bước vào thời đại khiến châu Âu phải lo sợ

Paris Saint-Germain không còn là biểu tượng của tiền bạc và hào nhoáng, mà đang trở thành cỗ máy chiến thắng đủ sức thống trị bóng đá châu Âu.

19:15 28/4/2026

Duy Anh

PSG PSG Bayern Cúp C1

    Đọc tiếp

    Arsenal che Sesko hinh anh

    Arsenal chê Sesko

    4 giờ trước 20:06 30/4/2026

    0

    Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý