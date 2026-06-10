Raphinha trước cơ hội đổi đời ở Saudi Arabia

Saudi Arabia tiếp tục thể hiện tham vọng khuynh đảo thị trường chuyển nhượng khi đưa ra đề nghị cực khủng dành cho Raphinha.

Raphinha có thể nhận mức lương cao gấp 4 lần hiện tại nếu đồng ý chuyển đến Saudi Pro League.

Mundo Deportivo cho biết Al-Nassr và Al-Hilal đang cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của Raphinha. Cả hai đội bóng đều nhận được sự hậu thuẫn từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) với mục tiêu tiếp tục nâng tầm sức hút của giải đấu bằng những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Theo nguồn tin này, Raphinha hiện nhận mức lương ròng khoảng 12 triệu euro mỗi năm tại Barcelona. Tuy nhiên, nếu chuyển sang Saudi Arabia, thu nhập của tuyển thủ Brazil sẽ tăng vọt lên 48 triệu euro mỗi mùa. Không chỉ vậy, các CLB Saudi sẵn sàng chi tới 80 triệu euro để thuyết phục Barcelona nhả người.

Thực tế, đây không phải lần đầu Raphinha nhận được lời mời gọi từ Trung Đông. Cầu thủ 29 tuổi từng thừa nhận anh nghiêm túc cân nhắc việc rời Barcelona vào hè năm 2024, thời điểm đội bóng xứ Catalonia chưa bổ nhiệm HLV Hansi Flick.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN hồi tháng 10/2025, Raphinha tiết lộ: "Đó là một đề nghị rất hấp dẫn. Nó có thể thay đổi cuộc sống của tôi, của cha mẹ tôi, con trai tôi và nhiều người khác. Chúng tôi thực sự cân nhắc việc rời Barcelona".

Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Flick thay đổi mọi thứ. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức, Raphinha bùng nổ trong mùa giải 2024/25 với 34 bàn thắng cùng 23 pha kiến tạo. Anh hợp cùng Lamine Yamal tạo thành cặp cánh đáng sợ bậc nhất châu Âu, góp công lớn giúp Barcelona chinh phục các danh hiệu quốc nội.

Dù mùa giải vừa qua bị ảnh hưởng bởi chấn thương khiến số lần ra sân giảm đáng kể, Barcelona vẫn tin tưởng Raphinha sẽ tiếp tục từ chối những lời đề nghị hậu hĩnh từ Saudi Arabia. Mục tiêu của anh là cùng Flick chinh phục chức vô địch Champions League.