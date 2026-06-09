Barcelona chọn xong người thay Flick

Cesc Fabregas nổi lên là ứng viên số một được ban lãnh đạo Barcelona lựa chọn để tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng sau khi Hansi Flick kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028.

Cesc Fabregas nằm trong tầm ngắm của Barcelona

HLV đương nhiệm của Como 1907 hiện nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Ủy ban Thể thao, đứng đầu là giám đốc Thể thao Deco, để thay thế Hansi Flick trong tương lai. Kế hoạch này được chuẩn bị cho năm 2028 trở đi, thời điểm hợp đồng hiện tại của Hansi Flick dự kiến đáo hạn.

Dù chiến lược gia người Đức có điều khoản gia hạn thêm một năm dựa trên thành tích, Barcelona vẫn chủ động thăm dò ý kiến của Fabregas để đảm bảo sự tiếp nối trên băng ghế chỉ đạo.

AS tiết lộ Alejandro Echevarria, trợ lý đắc lực của chủ tịch Joan Laporta, là người trực tiếp tham gia điều phối các cuộc thương thảo sơ bộ. Đại diện "Los Blaugrana" thậm chí còn có mặt tại Como từ vài tháng trước để đặt nền móng cho thương vụ này.

Sở dĩ Fabregas nhận được sự tín nhiệm lớn là nhờ màn trình diễn ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tại Italy. Dưới sự dẫn dắt của ông, câu lạc bộ Como 1907 không chỉ thăng hạng thành công mà còn gây bất ngờ lớn khi giành vé tham dự Champions League mùa giải 2026/27.

Triết lý bóng đá hiện đại cùng sự am hiểu sâu sắc bản sắc đội bóng xứ Catalonia biến ông thành ứng viên hoàn hảo cho vị trí huấn luyện viên trưởng tại sân Camp Nou. Phía Barcelona mong muốn bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai của Fabregas cũng sẽ bao gồm điều khoản đặc biệt, cho phép ông trở lại dẫn dắt câu lạc bộ cũ khi có yêu cầu.

Sự cao tay của Barcelona tại phiên chợ hè 2026 World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.