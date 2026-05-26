Cesc Fabregas đang lay chuyển Serie A

Como viết nên câu chuyện cổ tích lớn nhất Serie A mùa này, còn Cesc Fabregas cho thấy bóng đá Italy vẫn có thể thay đổi nếu dám bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc.

Como của Fabregas giành quyền dự UEFA Champions League mùa tới.

Trong ngày Como chính thức giành vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, hình ảnh đáng nhớ nhất không phải những màn pháo sáng phủ kín quảng trường Piazza Volta hay đám đông CĐV tràn ngập sắc xanh trắng.

Khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất lại xuất hiện ngay trên sân sau thất bại trước Cremonese ở vòng cuối Serie A. Khi Como vẫn phải chờ kết quả trận Milan gặp Cagliari để chắc chắn hoàn thành giấc mơ Champions League, Cesc Fabregas gọi toàn đội đứng thành vòng tròn giữa sân.

Đó vốn đã là hình ảnh quen thuộc của Como suốt mùa giải này. Nhưng trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, sự bình tĩnh của Fabregas vẫn khiến người ta chú ý.

Ông nói với các học trò: “Các cậu là lý do khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ như vậy”. Một câu nói ngắn gọn, nhưng phản ánh gần như toàn bộ hành trình kỳ lạ của Como mùa này.

Bởi cách đây chưa lâu, đội bóng ấy vẫn còn chơi ở Serie C. Và khi Fabregas treo giày trong màu áo Como năm 2023, CLB gần như chẳng có gì ngoài vài ý tưởng cùng lòng tự trọng của những con người muốn tồn tại với bóng đá.

Chính Cesc từng kể rằng cầu thủ Como phải massage trong khu lounge của một quán bar. Hình ảnh ấy nghe giống bóng đá nghiệp dư hơn là môi trường của Serie A.

Fabregas vực dậy một Como tý hon.

Vậy mà chỉ vài năm sau, Como lại kết thúc mùa giải phía sau Inter, Napoli và Roma, còn Milan lẫn Juventus cùng biến mất khỏi Champions League.

Đó không còn đơn thuần là một hiện tượng bất ngờ nữa.

Como không chỉ thắng bằng tiền

Tất nhiên, Como không phải đội bóng nghèo.

Kể từ khi thăng hạng Serie A năm 2024, CLB này đầu tư cực mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Theo báo cáo FIFA, Como là đội chi tiêu nhiều thứ 11 thế giới trong năm 2025. Họ bỏ ra khoảng 200 triệu euro, vượt cả Juventus lẫn AC Milan về tổng mức đầu tư.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào tiền bạc, người ta sẽ bỏ qua điều quan trọng nhất trong câu chuyện của Fabregas.

Serie A không thiếu những CLB có tiền. Điều bóng đá Italy thiếu suốt nhiều năm qua là các đội bóng dám xây dựng thứ bóng đá khác biệt và kiên nhẫn theo đuổi nó.

Fabregas làm điều đó tại Como. Ông không biến đội bóng thành phiên bản sao chép của Barcelona hay Arsenal. Thay vào đó, Cesc xây dựng một hệ thống được tổ chức cực kỳ rõ ràng, hiện đại và giàu tính kiểm soát, nhưng vẫn phù hợp với môi trường Serie A.

Como chơi bóng với tư duy chủ động. Họ kiểm soát bóng, di chuyển liên tục để tìm khoảng trống và cố đưa bóng tới gần khu vực cấm địa đối thủ nhất có thể. Tuy nhiên, nền tảng thật sự của đội bóng này lại nằm ở tính tổ chức và khả năng phòng ngự.

Como giữ sạch lưới 19 trận mùa này, con số cho thấy Fabregas không xây dựng đội bóng bằng sự ngẫu hứng. Điều đáng chú ý là phần lớn cầu thủ đá nhiều nhất của Como đều dưới 23 tuổi. Dẫu vậy, họ thi đấu với sự trưởng thành hiếm thấy, giống những cầu thủ đã chinh chiến ở đẳng cấp cao nhiều năm.

Dấu ấn của Fabregas lên Como là rất lớn.

Đó là dấu ấn lớn nhất của Fabregas. Ông khiến một tập thể trẻ tin tuyệt đối vào hệ thống của mình và bước ra sân với tâm lý của một đội bóng lớn, bất chấp việc Como mới còn chơi tại Serie C cách đây vài năm.

Serie A cần nhiều Fabregas hơn

Bóng đá Italy nhiều năm qua vẫn thường gắn với hình ảnh chậm chạp, già nua và thiếu sức sống. Trong bối cảnh ấy, Fabregas trở thành một ngoại lệ thú vị.

Ông mới 39 tuổi, trẻ hơn rất nhiều HLV tại Serie A. Đội bóng của ông cũng trẻ hơn phần lớn đối thủ. Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở tư duy bóng đá mà Fabregas mang tới.

Cesc không xem Serie A là nơi phải chơi an toàn bằng mọi giá. Ông xây dựng Como với khát khao kiểm soát trận đấu thay vì chỉ phản ứng với đối thủ. Chính điều đó khiến đội bóng này trở nên đáng xem hơn rất nhiều so với phần còn lại của Serie A.

Sẽ là hơi quá nếu gọi Fabregas là người tạo ra cuộc cách mạng cho bóng đá Italy ngay lúc này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Como ít nhất cho thấy Serie A vẫn còn chỗ cho những ý tưởng mới và cách làm bóng đá hiện đại.

Điều đáng nói là Fabregas không tạo cảm giác của một HLV chỉ sống nhờ hào quang cầu thủ cũ. Ông là người mở cửa trung tâm huấn luyện đầu tiên mỗi sáng. Sau đêm ăn mừng vé dự Champions League kéo dài tới khuya, Cesc vẫn khẳng định sẽ có mặt ở văn phòng lúc 8 giờ sáng hôm sau.

Chi tiết ấy phần nào giải thích vì sao Como tiến xa đến vậy chỉ trong thời gian ngắn. Fabregas không xây dựng đội bóng bằng danh tiếng quá khứ. Ông làm điều đó bằng công việc mỗi ngày, bằng cách tạo ra một tập thể có tổ chức, kỷ luật và tin vào thứ bóng đá mà họ đang theo đuổi.

Trong mùa giải mà Milan và Juventus cùng bật khỏi Champions League, việc Como góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu Âu tạo ra cảm giác rất lạ với Serie A.

Nhưng đôi khi, chính những “cơn địa chấn” như thế lại là điều bóng đá Italy cần nhất để tự kéo mình ra khỏi sự trì trệ quen thuộc suốt nhiều năm qua.