AC Milan sắp chia tay Allegri

Mùa giải 2025/26 khép lại theo cách cay đắng với AC Milan khi thất bại trước Cagliari không chỉ khiến họ mất vé Champions League 2026/27 mà còn đẩy Allegri tới bờ vực rời ghế.

Theo Gazzetta Dello Sports, ban lãnh đạo AC Milan đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn sau mùa giải 2025/26 thất vọng. Allegri được cho là nằm trong nhóm đầu tiên có nguy cơ phải rời đội bóng dù mới trở lại sân San Siro chưa đầy một năm.

Trận thua Cagliari trở thành hình ảnh tiêu biểu cho mùa giải đầy bất ổn của Milan. Đội bóng áo sọc đỏ đen khởi đầu không tệ, từng nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch suốt phần lớn mùa bóng. Tuy nhiên, sự sa sút ở giai đoạn cuối khiến mọi thứ tan vỡ. Milan chỉ thắng 1 trong 4 trận cuối tại Serie A và đánh mất quyền tự quyết đúng lúc quan trọng nhất.

Chính Allegri cũng thừa nhận trách nhiệm sau thất bại. Nhà cầm quân người Italy cho biết ông “đã mắc sai lầm” và AC Milan cần đánh giá lại toàn bộ mùa giải sau khi không thể hoàn thành mục tiêu Champions League.

Khép lại Serie A 2025/26, Milan đứng thứ 5 với 70 điểm và chỉ giành quyền dự UEFA Europa League. Trong bối cảnh ban lãnh đạo đặt mục tiêu trở lại nhóm cạnh tranh Scudetto, kết quả này rõ ràng bị xem là thất bại lớn.

Không chỉ Allegri, hàng loạt trụ cột của Milan cũng đối mặt tương lai bất định. Nguồn tin từ Italy cho biết đội chủ sân San Siro muốn thu về khoảng 100 triệu euro từ chuyển nhượng hè 2026, đồng nghĩa nhiều ngôi sao có thể bị bán để tái thiết đội hình.

Điều đáng nói là chỉ vài tháng trước, Allegri còn được xem như người phù hợp để đưa Milan trở lại ổn định. Nhưng bóng đá đỉnh cao hiếm khi cho phép sự kiên nhẫn kéo dài quá lâu. Với AC Milan, mùa hè 2026 có thể mở ra một cuộc thay máu toàn diện, bắt đầu từ chính băng ghế huấn luyện.

