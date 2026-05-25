West Ham tan nát sau thảm họa xuống hạng

West Ham dường như sắp chia tay HLV Nuno Espirito Santo sau khi đội bóng chính thức xuống hạng Premier League mùa 2025/26.

Nuno Santo không thể cùng West Ham tạo ra kỳ tích.

Sau 14 năm liên tiếp góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh, West Ham chính thức xuống hạng dù thắng Leeds United 3-0 ở vòng cuối mùa giải. Kết quả này không đủ giúp “Búa tạ” trụ lại Premier League khi Tottenham đánh bại Everton 1-0 để giành vé ở lại.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo West Ham đã triệu tập Nuno Espirito Santo để làm việc về tương lai. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ rời CLB chỉ sau chưa đầy một mùa nắm quyền.

Nuno được bổ nhiệm hồi cuối tháng 9/2025 thay Graham Potter. Ông ký hợp đồng 3 năm nhưng kèm điều khoản cho phép West Ham sa thải mà không cần bồi thường nếu đội bóng xuống hạng.

Trong 33 trận Premier League dưới thời Nuno, West Ham thắng 9, hòa 9 và thua 15 trận. Đội bóng kết thúc mùa giải với 39 điểm, thành tích cao nhất của một CLB xuống hạng kể từ năm 2011.

Sau trận thắng Leeds, Nuno từ chối bình luận về tương lai. Ông cho rằng đây là thời điểm toàn đội cần đối diện nỗi thất vọng thay vì nói về những quyết định cá nhân.

Tuy nhiên, bầu không khí tại West Ham nhanh chóng trở nên căng thẳng. Marrion Areola, vợ của thủ môn Alphonse Areola, công khai chỉ trích Nuno trên mạng xã hội. Cô cho rằng chồng mình bị đẩy lên ghế dự bị “không có lý do cụ thể”.

Bài đăng trên trang Instagram cá nhân của vợ Areola.

Marrion đăng tải lại hình ảnh West Ham vô địch UEFA Conference League năm 2023, trước khi bày tỏ thất vọng khi đội bóng giờ phải xuống chơi tại Championship. Cô tiết lộ Areola từng được gọi trở lại đội hình sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, thi đấu liên tục 20 trận rồi bất ngờ bị loại khỏi vị trí số một.

Theo Marrion, việc mất suất bắt chính cũng khiến Areola đánh mất cơ hội dự World Cup 2026 cùng tuyển Pháp. “Không có World Cup năm nay, cảm ơn Nuno”, cô viết trên trang cá nhân.

Khủng hoảng của West Ham chưa dừng lại ở đó. The Athletic tiết lộ trung vệ Jean-Clair Todibo cũng xảy ra tranh cãi gay gắt với Nuno sau trận thua Newcastle tuần trước. Cầu thủ người Pháp được cho là tuyên bố sẽ không thi đấu dưới quyền HLV này thêm lần nào nữa, trước khi bị loại khỏi danh sách ở vòng đấu cuối mùa.

Đây được xem là những dấu hiệu cho thấy nội bộ West Ham thực sự rơi vào hỗn loạn sau cú sốc xuống hạng. Từ nguy cơ HLV trưởng mất việc, mâu thuẫn với cầu thủ cho tới những chỉ trích công khai trên mạng xã hội, “Búa tạ” đang đối mặt giai đoạn bất ổn lớn nhất trong nhiều năm qua.

