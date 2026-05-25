West Ham trả giá cho giấc mơ dang dở

Chỉ trong chưa đầy ba năm sau đêm Prague huy hoàng, West Ham rơi khỏi Premier League như một lời cảnh báo khắc nghiệt cho những đội bóng sống quá lâu bằng cảm xúc.

West Ham xuống hạng là cú sốc của Premier League mùa này.

Ba năm trước, khoảng 70.000 người hâm mộ tràn ra đường phố đông London để đón West Ham trở về với chiếc cúp Europa Conference League. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người tin rằng đội bóng này cuối cùng cũng bước qua giai đoạn hỗn loạn kéo dài từ ngày rời sân Upton Park.

Chiến thắng trước Fiorentina không đơn thuần là một danh hiệu. Nó giống lời khẳng định rằng West Ham đủ sức đứng ngang hàng với nhóm CLB giàu tham vọng tại Premier League. Khi ấy, sân London Stadium không còn là biểu tượng cho những tranh cãi, mà trở thành nơi chứa đựng hy vọng về một tương lai lớn hơn.

Nhưng bóng đá Anh chưa bao giờ là môi trường dành cho những đội bóng tự mãn với cảm xúc chiến thắng.

Mùa hè sau chức vô địch châu Âu, West Ham bán Declan Rice cho Arsenal với mức phí khổng lồ. Đó đáng lẽ phải là nền móng cho một chu kỳ phát triển mới. Họ có tiền, có sức hút và có vị thế tốt hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Điều đáng tiếc là West Ham không biến nguồn lực ấy thành một kế hoạch rõ ràng.

Những bản hợp đồng đắt giá liên tiếp xuất hiện, nhưng đội bóng ngày càng mất phương hướng. Max Kilman được đưa về với giá 40 triệu bảng rồi biến mất khỏi đội hình từ cuối tháng 1. Niclas Fullkrug đến London khi đã ngoài 30 tuổi, trước khi rời đi trong thất vọng chỉ sau vài tháng. James Ward-Prowse không còn giữ được vai trò quan trọng. Danh sách những thương vụ thiếu hiệu quả cứ kéo dài qua từng mùa giải.

West Ham chi rất nhiều tiền, nhưng không tạo ra được một bộ khung đủ ổn định để cạnh tranh lâu dài.

Sự sụp đổ không đến trong một ngày

Việc West Ham xuống hạng không phải cú tai nạn bất ngờ ở vòng cuối. Nó là kết quả của nhiều mùa giải sống trong trạng thái chắp vá.

Trong ngày hạ màn gặp Leeds United, người hâm mộ West Ham gần như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Thậm chí trước giờ bóng lăn, bầu không khí bên ngoài sân còn mang nhiều sự cam chịu hơn hy vọng. Đội bóng của họ không còn quyền tự quyết hoàn toàn.

CĐV West Ham ngán ngẩm trên sân.

Khi West Ham ghi bàn dẫn trước trong hiệp hai, sự bực bội trên khán đài nhanh chóng chuyển thành những tiếng la ó nhắm vào chủ tịch David Sullivan. Cơn giận ấy không xuất hiện chỉ vì 90 phút cuối cùng của mùa giải. Nó tích tụ suốt nhiều năm, khi đội bóng liên tục đưa ra các quyết định khiến người hâm mộ mất niềm tin.

West Ham từng có một giai đoạn ổn định hiếm thấy dưới thời David Moyes. Họ chơi thực dụng, không quá hoa mỹ nhưng biết cách giành kết quả. Điều quan trọng nhất là đội bóng hiểu mình đang đứng ở đâu.

Sau chức vô địch Europa Conference League, cảm giác ấy dần biến mất. West Ham muốn bước lên một tầng cao mới, nhưng lại không đủ nền tảng để thay đổi quá nhanh.

Premier League ngày nay không cho phép bất kỳ CLB nào tồn tại bằng quán tính. Những đội bóng thiếu cấu trúc rõ ràng sẽ bị kéo xuống rất nhanh, bất kể từng sở hữu ký ức đẹp đến đâu.

West Ham là ví dụ rõ nhất cho điều đó.

Hy vọng cuối cùng mang tên Bowen

Giữa bầu không khí nặng nề ấy, Jarrod Bowen vẫn là hình ảnh hiếm hoi giúp người hâm mộ West Ham giữ lại chút niềm tin.

Anh là một trong số ít cầu thủ còn sót lại từ đêm Prague lịch sử. Cũng chính Bowen ghi bàn quyết định giúp West Ham nâng cúp năm 2023. Trong giai đoạn đội bóng lao dốc, tiền đạo người Anh vẫn duy trì tinh thần chiến đấu và trở thành điểm tựa lớn nhất trên hàng công.

Sau khi xuống hạng, Bowen khẳng định anh muốn giúp CLB trở lại Premier League. Phát biểu ấy chắc chắn mang lại sự động viên lớn cho người hâm mộ, bởi trong thời điểm khó khăn nhất, điều West Ham cần không chỉ là tiền bạc hay kế hoạch tái thiết, mà còn là những cầu thủ sẵn sàng ở lại cùng đội bóng.

Dĩ nhiên, Championship không phải nơi dễ sống với bất kỳ CLB lớn nào. West Ham sẽ mất rất nhiều doanh thu. Họ buộc phải bán bớt cầu thủ và cắt giảm quỹ lương. Áp lực tài chính lẫn kỳ vọng thăng hạng sẽ đè nặng ngay từ mùa đầu tiên.

Quan trọng hơn, West Ham giờ phải học lại cách xây dựng đội bóng từ nền móng cơ bản nhất.

Ba năm trước, họ đứng trên đỉnh châu Âu với niềm tin về một tương lai rộng mở. Hôm nay, West Ham phải chấp nhận thực tế rằng một danh hiệu không thể che lấp mọi vấn đề tồn tại bên trong CLB.