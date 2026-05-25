Cầu thủ West Ham nổi loạn

Mùa giải 2025/26 khép lại theo cách cay đắng với West Ham khi đội bóng này phải xuống chơi ở Championship mùa tới.

Nội bộ West Ham hỗn loạn sau khi rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Dù đánh bại Leeds với tỷ số 3-0 ở vòng đấu cuối Premier League tối 24/5, “The Hammers” vẫn phải chấp nhận xuống hạng sau chiến thắng 1-0 của đối thủ cạnh tranh Tottenham trước Everton.

Kết quả này khiến West Ham chỉ cán đích ở vị trí thứ 18 với 42 điểm và chính thức trở lại Championship lần đầu tiên kể từ năm 2012. Đây được xem là cú sốc lớn đối với đội bóng thành London, nhất là khi họ từng đặt tham vọng vươn mình thành thế lực mới của bóng đá Anh sau khi chuyển sang sân London Stadium.

Bi kịch của West Ham càng trở nên cay đắng hơn bởi những rạn nứt nội bộ trong phòng thay đồ. Theo The Athletic, trung vệ Jean-Clair Todibo đã xảy ra cuộc cãi vã dữ dội với HLV Nuno Espirito Santo sau thất bại 1-3 trước Newcastle ở vòng đấu áp chót.

Trong trận đấu đó, Todibo bị rút ra khỏi sân ngay từ phút 25 để nhường chỗ cho tiền đạo Taty Castellanos. Quyết định này khiến trung vệ người Pháp nổi giận. Ban đầu, anh than phiền với HLV thủ môn Rui Barbosa trước khi trực tiếp đối chất với HLV Santo.

Cuộc tranh cãi nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Nguồn tin cho biết Todibo tuyên bố sẽ “không bao giờ chơi cho ông ấy thêm lần nào nữa” nếu ông Santo còn dẫn dắt West Ham. Hệ quả là cựu sao OGC Nice bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Leeds.

Trong bối cảnh phải xuống hạng, West Ham được cho là sẽ bán hàng loạt cầu thủ để cân bằng tài chính. Những cái tên có thể rời CLB gồm Konstantinos Mavropanos, Crysencio Summerville và Mateus Fernandes.