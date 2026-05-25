Phản ứng của Rice khi West Ham rớt hạng

Tiền vệ Declan Rice của Arsenal trải qua cảm xúc trái ngược khi đội bóng cũ West Ham chịu cảnh rớt hạng khỏi Premier League mùa này.

Tại sân Selhurst Park, Arsenal đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 để chính thức nâng cao chức vô địch Premier League hôm 24/5. Rice là một trong những cầu thủ được cổ động viên “Pháo thủ” cổ vũ cuồng nhiệt nhất khi bước lên nhận cúp, khép lại mùa giải thành công rực rỡ cùng đội bóng thành London.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí lễ hội của Arsenal, tiền vệ người Anh vẫn hướng sự chú ý về West Ham, CLB anh từng gắn bó nhiều năm trước khi chuyển đến sân Emirates với mức phí 105 triệu bảng vào mùa hè năm 2023.

Theo The Sun, Rice đã tạm rời khỏi khu vực ăn mừng để lắng nghe kết quả các trận đấu ở vòng cuối Premier League được phát qua hệ thống loa sân vận động. West Ham khi đó đang chiến đấu cho hy vọng trụ hạng mong manh.

Đội bóng cũ của Rice đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Leeds United với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 của đối thủ cạnh tranh Tottenham trước Everton khiến West Ham chính thức xuống hạng.

Rice buồn bã khi West Ham rớt hạng.

Ngay khi biết tin, Rice lộ rõ sự thất vọng. Máy quay ghi lại khoảnh khắc ngôi sao Arsenal quay người rời đi đầy tiếc nuối, liên tục ra dấu và thể hiện cảm xúc khó chịu trước khi trở lại sân để tiếp tục lễ ăn mừng cùng đồng đội.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi xúc động từ người hâm mộ West Ham. Không ít cổ động viên khẳng định Rice vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng cũ bất chấp việc anh đã rời CLB gần ba năm trước.

Sau chức vô địch Premier League, Rice cùng Arsenal vẫn còn cơ hội khép lại mùa giải lịch sử khi chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest vào ngày 30/5.

