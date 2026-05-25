Điều chưa từng xảy ra trong 138 năm của bóng đá Anh

West Ham rớt hạng Premier League tạo nên cột mốc lịch sử 138 năm chưa từng xuất hiện trong bóng đá Anh.

Premier League mùa tới không có đội nào có tên bắt đầu bằng chữ "W".

West Ham khép lại mùa 2025/26 bằng chiến thắng 3-0 trước Leeds United, nhưng vẫn rớt hạng khỏi Premier League. Trong ngày định mệnh, "Búa tạ" ngậm ngùi rời giải đấu cao nhất nước Anh do Tottenham đánh bại Everton 1-0 để tự cứu lấy mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, West Ham phải xuống chơi tại Championship. Tuy nhiên, cú rớt hạng này còn kéo theo một cột mốc đặc biệt chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Anh suốt 138 năm qua.

Mùa giải 2026/27 là lần đầu tiên trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh không có bất kỳ CLB nào bắt đầu bằng chữ "W". Việc West Ham và Wolves đồng loạt xuống hạng khiến Premier League hoàn toàn vắng bóng các đại diện mang chữ cái này.

Trước đó, các đội West Brom, Wimbledon, Watford hay Wigan từng nhiều lần góp mặt ở giải đấu cao nhất, giúp "chữ W" chưa bao giờ biến mất khỏi bản đồ bóng đá Anh kể từ khi Football League First Division (trước khi có tên gọi Premier League) ra đời năm 1888.

Thậm chí, lịch sử từng được cứu nhờ cái tên Woolwich Arsenal, tiền thân của Arsenal hiện tại. CLB này giành quyền lên chơi ở First Division năm 1904 và góp phần duy trì sự tồn tại của chữ "W" thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh suốt 138 năm qua.

Nhóm cuối bảng Premier League sau 38 vòng. Đồ họa: Premier League.