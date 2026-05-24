West Ham rớt hạng sau 15 năm

Đêm 24/5, West Ham buộc phải chia tay Premier League 2025/26 bất chấp giành chiến thắng 3-0 trước Leeds United trên sân nhà.

Bước vào trận đấu sinh tử, West Ham không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên, áp lực quá lớn khiến "Búa tạ" chơi đầy bế tắc trong hiệp một. Đội chủ sân London Stadium cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng trong khâu triển khai tấn công, gần như không tạo ra được sức ép đáng kể trước hàng thủ kín kẽ của Leeds.

Trong lúc West Ham loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, tin dữ xuất hiện từ trận đấu cùng giờ khi Tottenham vượt lên dẫn trước Everton. Kết quả đẩy đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo vào tình thế cực kỳ khó khăn trong cuộc đua sinh tồn.

Sau giờ nghỉ, West Ham vùng lên mạnh mẽ bằng tất cả những gì còn lại. Phút 67, đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc với bàn mở tỷ số quan trọng. Chỉ hơn 10 phút sau, Jarrod Bowen nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm lạnh lùng, trước khi Wolson khép lại chiến thắng 3-0 ở phút 90+4.

Dù hoàn thành điều kiện cần là giành trọn 3 điểm, West Ham vẫn không thể tự quyết số phận. Chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 của Tottenham trước Everton khiến mọi nỗ lực "Búa tạ" trở nên vô nghĩa.

Khép lại mùa giải đầy biến động, West Ham phải nhận cái kết cay đắng xuống chơi tại Championship mùa tới. Một bi kịch lớn với đội bóng từng được kỳ vọng cạnh tranh vé châu Âu, nhưng lại sa sút không phanh trong giai đoạn quyết định.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên giữa bầu không khí nặng trĩu tại London Stadium. Người hâm mộ West Ham chỉ còn biết lặng người chứng kiến đội bóng con cưng chính thức rớt hạng.

Sau 15 năm, West Ham lại phải xuống chơi ở Championship. Họ từng rớt hạng Premier League mùa 2010/11 khi kết thúc ở vị trí cuối bảng với 33 điểm sau 38 vòng.