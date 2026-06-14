Quán cà phê bóng đá ế khách gây xôn xao ở Trung Quốc

Sự chuẩn bị kéo dài hai tuần của một chủ quán tại Hàng Châu lại kết thúc bằng cảnh thức trắng đêm một mình để xem trận khai mạc World Cup 2026.

Hình ảnh quán vắng tanh được anh Triệu Xung chia sẻ qua WeChat.

Trong khi hàng triệu người hâm mộ trên thế giới háo hức theo dõi trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi hôm 12/6, một câu chuyện đặc biệt tại Trung Quốc lại gây chú ý trên mạng xã hội.

Triệu Xung, chủ một quán trà và cà phê gần sân bay quốc tế Tiêu Sơn (Hàng Châu), được nhiều người gọi là "CĐV cô đơn nhất World Cup". Anh dành gần hai tuần chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với hy vọng biến quán của mình thành điểm hẹn của người hâm mộ.

Chủ quán lắp máy chiếu, nhập bia và đồ ăn vặt trị giá hàng nghìn nhân dân tệ, đồng thời quảng bá sự kiện trên mạng xã hội và gửi lời mời tới hơn 4.000 người trong danh bạ. Anh thậm chí tuyên bố sẽ mời bia không giới hạn và đồ ăn miễn phí nếu có khách đến xem trận đấu.

Thế nhưng khi bóng lăn, không một ai xuất hiện. Triệu Xung đành ngồi một mình trước màn hình lớn, vừa uống bia vừa thưởng thức số đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều sự đồng cảm. Nhiều người cho rằng câu chuyện phản ánh thực tế rằng không phải kế hoạch kinh doanh nào ăn theo các sự kiện thể thao lớn cũng mang lại kết quả như kỳ vọng.