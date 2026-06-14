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Thể thao World Cup 2026

Robertson gây sốt với mẹo vượt luật mới của FIFA

  • Chủ nhật, 14/6/2026 17:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội trưởng Scotland, Andy Robertson thu hút sự chú ý khi tận dụng một chi tiết trong luật ném biên mới của FIFA tại World Cup 2026.

Luật mới vừa áp dụng, Robertson đã có cách đối phó.

Một tình huống tưởng chừng rất bình thường ở trận đấu giữa Scotland và Haiti tại World Cup 2026 sáng 14/6 lại trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhân vật chính là Andy Robertson, đội trưởng tuyển Scotland, khi hậu vệ thuộc biên chế Liverpool được cho là tìm ra cách khai thác một chi tiết trong luật ném biên mới của FIFA.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Robertson không lập tức thực hiện quả ném biên dù bóng đã ra ngoài sân. Thay vào đó, một đồng đội của anh đứng sẵn ở vị trí chuẩn bị đưa bóng vào cuộc. Khi trọng tài bắt đầu đếm ngược thời gian theo quy định mới, Robertson mới xuất hiện để nhận bóng và thực hiện pha ném biên.

Tình huống này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng Scotland tận dụng một khoảng trống trong cách áp dụng luật nhằm kéo dài thêm vài giây trước khi đồng hồ đếm ngược thực sự ảnh hưởng đến người thực hiện quả ném biên.

Tại World Cup 2026, FIFA áp dụng quy định mới nhằm hạn chế tình trạng câu giờ. Theo đó, cầu thủ thực hiện ném biên phải đưa bóng vào cuộc trong thời gian quy định. Nếu vượt quá thời gian cho phép, quyền ném biên sẽ được trao cho đội đối phương.

Luật mới được kỳ vọng giúp tăng tốc độ trận đấu và giảm những khoảng thời gian bóng chết không cần thiết. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày giải đấu khởi tranh, các cầu thủ bắt đầu tìm cách thích nghi với những thay đổi này.

Đoạn video về Robertson nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước sự nhanh nhạy của hậu vệ Scotland, trong khi một số ý kiến cho rằng FIFA có thể sẽ phải đưa ra hướng dẫn chi tiết hơn nếu những tình huống tương tự xuất hiện thường xuyên trong tương lai.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, FIFA chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến tình huống của Robertson.

Trong bóng đá đỉnh cao, việc các cầu thủ tìm cách thích nghi với những thay đổi của luật thi đấu không phải điều mới mẻ. Và ở World Cup 2026, Robertson có thể là một trong những người đầu tiên khiến giới chuyên môn chú ý đến những tác động thực tế từ quy định ném biên mới của FIFA.

Hà Trang

Andy Robertson FIFA Ném biên Tuyển Scotland World Cup 2026 Đứng sẵn Andy Robertson

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

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