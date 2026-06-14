Chiêu độc giúp Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 14/6, bằng việc khai thác triệt để ưu thế thể hình và kỷ luật, tuyển Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc bảng D World Cup 2026.

Australia dùng thể trạng vượt trội để đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội tuyển Australia tạo nên một thế trận phòng ngự phản công mẫu mực dựa trên triết lý lấy sức mạnh thể chất chế ngự kỹ thuật cá nhân. Điểm nhấn chiến thuật nằm ở hệ thống phòng ngự đa tầng, đặc biệt là bài toán phong tỏa những ngòi nổ như Arda Guler hay Kerem Akturkoglu bên phía đối phương.

Thay vì kèm người đơn lẻ, Australia chủ động thiết lập các "vùng bẫy" với thế trận gọng kìm. Mỗi khi các cầu thủ tấn công bên phía Thổ Nhĩ Kỳ có bóng, những cầu thủ cao lớn như Harry Souttar hay Kai Trewin lập tức gây áp lực.

Sự va chạm từ những cầu thủ có chiều cao xấp xỉ 2 mét không chỉ triệt tiêu không gian xử lý mà còn gây áp lực tâm lý nặng nề, khiến các pha phối hợp của đại diện châu Âu rơi vào trạng thái bế tắc.

Ưu thế không chiến tuyệt đối cũng giúp Australia làm chủ hoàn toàn khu vực cấm địa. Mọi nỗ lực tạt cánh của Thổ Nhĩ Kỳ đều bị bẻ gãy bởi hệ thống trung vệ có khả năng chọn vị trí tốt.

Ở những phút cuối trận, Merih Demiral cũng phải dâng lên đóng vai trò của một tiền đạo nhưng thử nghiệm này của huấn luyện viên Vincenzo Montella không thành công.

Bước sang hiệp hai, khi đối phương buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Connor Metcalfe với một tình huống dứt điểm đầy quyết đoán ở khoảng cách chừng 20 m, ấn định chiến thắng 2-0 dành cho đoàn quân của Tony Popovic.

Nếu tiếp tục áp dụng chiến thuật này ở những trận đấu gặp Mỹ và Paraguay, tuyển Úc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các đối thủ tại bảng D.

Video cú sút phạt đẳng cấp của Guler không hạ được Australia Mọi nỗ lực của Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia trở nên vô nghĩa trong trận thua 0-2 trước Australia ở bảng D World Cup 2026.