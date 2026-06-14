Sao trẻ Australia 'đổi đời' sau bàn thắng lịch sử

Bàn thắng của Nestory Irankunda giúp Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ sáng 14/6 tại bảng D World Cup 2026 có thể đẩy mức giá chuyển nhượng của anh tăng vọt.
Nestory Irankunda góp công lớn giúp Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ.
Màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp Irankunda thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông. Dù hiện tại Transfermarkt chỉ niêm yết giá trị của ngôi sao thuộc biên chế Watford ở mức 8 triệu euro, bàn thắng solo đẳng cấp vào lưới đại diện châu Âu có thể khiến con số này tăng vọt trong thời gian tới.
Trong trận đấu diễn ra tại Vancouver, cầu thủ 20 tuổi kết thúc hoàn hảo một pha phản công chớp nhoáng ở phút 27 để mở tỷ số cho đội tuyển Australia. Chiến thắng bất ngờ 2-0 của đội bóng áo vàng được ấn định sau cú sút xa của Connor Metcalfe, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại vòng bảng.
Hành trình của Irankunda là một câu chuyện đầy nghị lực. Anh sinh ra trong một trại tị nạn tại Tanzania sau khi cha mẹ phải tháo chạy khỏi cuộc nội chiến ở Burundi. Vượt qua nghịch cảnh, tiền vệ này chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Australia tại một kỳ World Cup.
Sau chiến tích sáng nay, Irankunda và các đồng đội đang hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thử thách tiếp theo của đại diện châu Á sẽ là chủ nhà Mỹ, đội bóng vừa đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 hôm 13/6, trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng thứ Bảy tới.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Huy Trưởng
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