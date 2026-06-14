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Thể thao World Cup 2026

Sao trẻ Australia 'đổi đời' sau bàn thắng lịch sử

  • Chủ nhật, 14/6/2026 16:25 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Bàn thắng của Nestory Irankunda giúp Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ sáng 14/6 tại bảng D World Cup 2026 có thể đẩy mức giá chuyển nhượng của anh tăng vọt.

Nestory Irankunda góp công lớn giúp Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ.

Màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp Irankunda thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông. Dù hiện tại Transfermarkt chỉ niêm yết giá trị của ngôi sao thuộc biên chế Watford ở mức 8 triệu euro, bàn thắng solo đẳng cấp vào lưới đại diện châu Âu có thể khiến con số này tăng vọt trong thời gian tới.

Trong trận đấu diễn ra tại Vancouver, cầu thủ 20 tuổi kết thúc hoàn hảo một pha phản công chớp nhoáng ở phút 27 để mở tỷ số cho đội tuyển Australia. Chiến thắng bất ngờ 2-0 của đội bóng áo vàng được ấn định sau cú sút xa của Connor Metcalfe, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại vòng bảng.

Hành trình của Irankunda là một câu chuyện đầy nghị lực. Anh sinh ra trong một trại tị nạn tại Tanzania sau khi cha mẹ phải tháo chạy khỏi cuộc nội chiến ở Burundi. Vượt qua nghịch cảnh, tiền vệ này chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Australia tại một kỳ World Cup.

Sau chiến tích sáng nay, Irankunda và các đồng đội đang hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thử thách tiếp theo của đại diện châu Á sẽ là chủ nhà Mỹ, đội bóng vừa đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 hôm 13/6, trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng thứ Bảy tới.

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Huy Trưởng

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