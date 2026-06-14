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Thể thao World Cup 2026

Trung vệ từng chạm trán tuyển Việt Nam gây sốt ở World Cup

  • Chủ nhật, 14/6/2026 15:06 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Harry Souttar, một trong ba hậu vệ Australia ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, tỏa sáng trong cuộc đối đầu ở bảng D World Cup 2026 sáng 14/6.

Trên sân BC Place ở Vancouver (Canada), tuyển Australia đã có màn trình diễn đầy ấn tượng trước Thổ Nhĩ Kỳ khi giành chiến thắng nhờ sự chắc chắn tuyệt đối nơi hàng phòng ngự. Trong một trận đấu mà đối thủ liên tục dồn ép và tạo ra nhiều tình huống bóng bổng nguy hiểm, bộ ba trung vệ có thể hình vượt trội của Australia đã trở thành bức tường thép không thể xuyên phá.

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Souttar đối đầu Quang Hải tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 hồi tháng 9/2021. Ảnh: Việt Linh.

Nổi bật nhất là Harry Souttar, trung vệ cao 1,98 m và nặng 100 kg. Ngôi sao 27 tuổi thực hiện tới 14 pha giải nguy, trong đó có 9 tình huống đánh đầu phá bóng. Souttar cũng thắng 4 trong 5 pha không chiến, thực hiện 2 pha chắn bóng và giành chiến thắng ở 2 trong 3 tình huống tranh chấp tay đôi dưới mặt đất. Màn trình diễn xuất sắc của anh khiến các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ bất lực trong việc tiếp cận khung thành Australia.

Trong quá khứ, Souttar là gương mặt quen thuộc với CĐV Việt Nam khi hai đội chạm trán tại vòng loại World Cup 2022. Thời điểm đó, Souttar cũng là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ đội tuyển xứ chuột túi. Điểm mạnh không chiến giúp trung vệ này luôn lấn lướt mỗi khi đối đầu các tiền đạo của tuyển Việt Nam.

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Souttar là chốt chặn đáng tin cậy của Australia.

Không chỉ có Souttar, hàng thủ Australia còn sở hữu Cameron Burgess với chiều cao 1,95 m và Alessandro Circati cao tới 1,90 m. Bộ ba trung vệ này tạo nên một tuyến phòng ngự đồ sộ cả về thể hình lẫn sức mạnh, đặc biệt hiệu quả trong các tình huống bóng bổng.

Ba điểm trọn vẹn giúp Australia có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Sau lượt trận đầu tiên, Australia xếp sau tuyển Mỹ do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Video bàn mở tỷ số của Australia vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ Phút 27, Nestor Irankunda ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bảng D World Cup 2026 sáng 14/6.

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Duy Luân

australia Nguyễn Quang Hải australia world cup 2026 thổ nhĩ kỳ

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

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