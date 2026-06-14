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Thể thao World Cup 2026

Nhà vô địch Champions League kinh ngạc trước body của Ronaldo

  • Chủ nhật, 14/6/2026 12:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Cristiano Ronaldo gây sốt mạng xã hội, đến mức đàn em Vitinha phải lên tiếng khẳng định: "Đó hoàn toàn là thật, không phải photoshop".

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Hình ảnh gây chú ý mạnh mẽ của Ronaldo.

Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trước khi cùng tuyển Bồ Đào Nha ra quân ở World Cup 2026.

Những hình ảnh ghi lại cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện trên bãi biển với thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi kinh ngạc khi anh đã 41 tuổi.

Trong buổi họp báo tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha ở Palm Beach, tiền vệ Vitinha lên tiếng về những bức ảnh gây sốt và khẳng định thể trạng đáng nể của người đàn anh hoàn toàn là sự thật.

"Đúng vậy, tôi có thể khẳng định những bức ảnh đó không hề qua chỉnh sửa. Tất cả đều là thật. Thật không thể tin nổi khi anh ấy vẫn duy trì được thể trạng như vậy ở tuổi 41. Tôi mới 26 tuổi nhưng còn không được như thế", ngôi sao của PSG chia sẻ.

Vitinha cho biết anh cùng các đồng đội có khoảng thời gian thư giãn trên bãi biển trước khi bước vào chiến dịch World Cup. Tuy nhiên, ngay cả trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi, Ronaldo vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp và ý chí duy trì thể trạng đỉnh cao.

"Đó là minh chứng cho sự tận tâm và khát khao của Cristiano. Anh ấy luôn muốn xuất hiện trong trạng thái tốt nhất có thể", Vitinha nhấn mạnh.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 6 Ronaldo tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Dù ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha vẫn cho thấy quyết tâm chinh phục đỉnh cao.

Bồ Đào Nha sẽ gặp CHDC Congo vào ngày 18/6, trước khi chạm trán Uzbekistan và Colombia ở bảng K World Cup 2026.

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