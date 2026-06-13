Ronaldo lịch lãm dự World Cup 2026

|
Đoàn quân của HLV Roberto Martinez sẽ đóng quân tại Palm Beach Gardens, bang Florida trong suốt vòng bảng. Ngay khi xuất hiện tại sân bay, Ronaldo và các đồng đội thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ.
|
Toàn đội diện trang phục đồng bộ gồm áo khoác và quần màu xám xanh lịch lãm. Riêng Ronaldo nổi bật với cặp kính thời trang, tạo nên phong cách sang trọng quen thuộc của ngôi sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng.
|
World Cup 2026 được xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo hoàn tất giấc mơ dang dở trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù nhiều lần khẳng định việc vô địch World Cup không phải nỗi ám ảnh của bản thân, giới chuyên môn tin rằng danh hiệu này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với chân sút huyền thoại người Bồ Đào Nha.
|
Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, Ronaldo chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB lẫn đội tuyển, bao gồm Euro 2016 và 2 lần vô địch UEFA Nations League. Tuy nhiên, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là mảnh ghép còn thiếu.
|
Đây cũng là lý do áp lực dành cho Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay lớn hơn bao giờ hết. Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả 3 tuyến cùng kinh nghiệm của Ronaldo, đội bóng bán đảo Iberia được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch.
|
Hành trình của Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu bằng cuộc đối đầu với CHDC Congo tại Houston vào ngày 18/6. Sau đó, họ tiếp tục gặp Uzbekistan cũng trên sân đấu này trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Colombia tại Miami.
|
Mọi ánh mắt sẽ tiếp tục đổ dồn về Ronaldo. Bởi nếu có thể đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh thế giới, huyền thoại sinh năm 1985 sẽ củng cố vị thế trong cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời.
|
Ở tuổi 41, Ronaldo hiểu rằng thời gian không còn nhiều và World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để anh hoàn tất di sản bằng chiếc cúp vàng danh giá nhất bóng đá thế giới.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.