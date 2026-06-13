Ronaldo lịch lãm dự World Cup 2026

Đây cũng là lý do áp lực dành cho Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay lớn hơn bao giờ hết. Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả 3 tuyến cùng kinh nghiệm của Ronaldo, đội bóng bán đảo Iberia được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch.