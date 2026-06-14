Trước trận ra quân tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh tập luyện và thư giãn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại Mỹ.

Ronaldo khoe thể trạng sung mãn.

Trên trang cá nhân, ngôi sao 41 tuổi gây ấn tượng khi khoe thể hình săn chắc trong lúc thư giãn bên bờ biển ở Miami, Florida. Những bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết mùa hè tại Mỹ đang khá nóng bức.

Dưới phần bình luận, nhiều CĐV bày tỏ sự trầm trồ trước nền tảng thể lực và cơ bắp của Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì vóc dáng như tuổi đôi mươi. Trước kỳ World Cup được cho là cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao độ.

Tuyển Bồ Đào Nha đặt chân đến Florida vào ngày 12/6, trở thành một trong những đội tuyển đến nước chủ nhà muộn nhất trước thềm giải đấu. Thầy trò HLV Roberto Martinez lựa chọn hoàn tất toàn bộ quá trình chuẩn bị tại quê nhà trước khi di chuyển sang Mỹ theo đúng quy định của FIFA.

Trong thời gian lưu trú tại Florida, Bồ Đào Nha tập luyện tại trung tâm Gardens North County District Park. Đây sẽ là đại bản doanh của đội bóng châu Âu trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Theo lịch thi đấu, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ có trận mở màn vòng bảng gặp CHDC Congo vào rạng sáng 18/6 tại Houston.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.