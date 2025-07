Lưu giữ những ký ức đẹp về Diogo Jota

Hành trình ở Liverpool của cầu thủ người Bồ Đào Nha Diogo Jota được ghi lại qua tập sách ảnh "Oh, His Name Is Diogo!" - lấy cảm hứng từ câu mừng bàn thắng huyền thoại.

Ngày 3/7/2025, làng túc cầu thế giới bàng hoàng trước thông tin Diogo Jota, tiền đạo chủ lực của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đời trong một tai nạn xe thảm khốc xảy ra vào sáng sớm tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha Tai. Chiếc xe chở Jota và em trai anh bất ngờ mất lái, lao xuống đường và bốc cháy dữ dội. Cả hai đều không qua khỏi.

Ở tuổi 28, Diogo Jota đã để lại một di sản rực rỡ trên sân cỏ. Diogo Jota gia nhập Liverpool từ Wolverhampton Wanderers vào tháng 9/2020 với mức phí khoảng 45 triệu bảng. Ngay từ mùa giải đầu tiên, anh gây ấn tượng mạnh bằng khả năng ghi bàn đa dạng và phong cách thi đấu thông minh, năng nổ, sắc bén và hiệu quả.

Trong màu áo đỏ, Jota thi đấu tổng cộng 182 trận, ghi 65 bàn và có 26 pha kiến tạo. Anh được biết đến với những bàn thắng quan trọng, khả năng di chuyển thông minh và sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Dưới thời huấn luyện viên Jürgen Klopp, Jota góp công lớn giúp Liverpool giành FA Cup, League Cup và đặc biệt là chức vô địch Premier League mùa giải 2024/25.

Cuốn sách Diogo Jota:Oh, His Name Is Diogo! (tạm dịch: Diogo Jota: Ô, chính là Diogo) - ấn phẩm số 8 trong loạt ấn phẩm ICONS Liverpool FC - là ấn phẩm lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về anh. Ra mắt vào tháng 2/2025, cuốn sách như một món quà tri ân đầy cảm xúc dành cho người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ” và Diogo Jota.

Diogo - Tên anh đã trở thành tiếng hô vang

Tên Oh, His Name Is Diogo! lấy cảm hứng từ câu hô vang quen thuộc của cổ động viên tại Anfield mỗi khi Jota ghi bàn. Cuốn sách khắc họa trọn vẹn hành trình của anh từ những ngày đầu khoác áo Liverpool đến thời kỳ đỉnh cao. Ngay từ những trận đầu ra sân, Jota đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với khả năng dứt điểm lạnh lùng, khiến huyền thoại Jamie Carragher phải đặt biệt danh cho anh là "Jota the Slotter" - kẻ luôn biết cách đưa bóng vào lưới.

Sách Oh, His Name Is Diogo!

Cuốn sách do Reach Sport, đơn vị xuất bản chính thức của Liverpool FC, phát hành. Trong 116 trang in màu, sách tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ: cú đánh đầu tung lưới Arsenal, bàn thắng chỉ sau 21 giây khi vào sân gặp Nottingham Forest, những pha phối hợp nhuần nhuyễn cùng Salah và Núñez…

Hình ảnh sắc nét, trích dẫn từ các cuộc phỏng vấn độc quyền và bài viết từ chương trình thi đấu của Câu lạc bộ giúp người đọc cảm nhận rõ hơn về cá tính, tư duy bóng đá và tầm ảnh hưởng của Jota trong phòng thay đồ.

Giờ đây, khi cái tên “Diogo” không còn vang lên trên thảm cỏ xanh, những tấm ảnh, thước phim, bài viết và cả cuốn sách Oh, His Name Is Diogo! trở thành một cánh cổng dẫn về ký ức, tôn vinh một cầu thủ đã cống hiến hết mình vì màu áo đỏ, một chiến binh thầm lặng, tận tụy và luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Bằng cách nào đó, đây cũng là cách hành trình của Diogo tiếp nối trong lòng người hâm mộ, trong những tiếng hát chưa bao giờ tắt ở khán đài The Kop.