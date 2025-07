Diogo Jota qua đời

Bóng đá thế giới vừa đón nhận một cú sốc lớn khi Diogo Jota, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Theo tờ Marca, sự việc xảy ra tại km số 65 gần khu vực Sanabria, tỉnh Zamora, miền Tây Bắc nước này.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết chiếc xe chở Jota và anh trai Andre bất ngờ mất lái, lao ra khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe và một phần khu vực cây cối xung quanh, gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, cả hai nạn nhân đã không còn cơ hội sống sót.

Thông tin về sự ra đi của Jota đã khiến làng túc cầu rúng động. Sinh năm 1996 tại Porto, Jota là một trong những cầu thủ xuất sắc của thế hệ mới bóng đá Bồ Đào Nha. Anh gia nhập Liverpool vào năm 2020 từ Wolverhampton Wanderers với mức phí chuyển nhượng 44,7 triệu euro và nhanh chóng ghi dấu ấn tại Anfield.

Trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”, Jota ra sân tổng cộng 182 trận trên mọi đấu trường, ghi được 65 bàn thắng và có 26 đường kiến tạo. Anh đóng vai trò quan trọng trong nhiều chiến tích gần đây của đội bóng, đặc biệt là chức vô địch Premier League mùa giải 2024/25 - danh hiệu đầu tiên của Liverpool sau thời kỳ Jurgen Klopp, bên cạnh cú đúp cúp quốc nội mùa 2021/22 (FA Cup và League Cup).

Không chỉ được biết đến như một cầu thủ giàu kỹ thuật và bản năng săn bàn nhạy bén, Jota còn được đánh giá cao bởi tinh thần cống hiến và sự chuyên nghiệp trong tập luyện. Anh luôn giữ hình ảnh mẫu mực trong mắt đồng đội cũng như người hâm mộ, là tấm gương về thái độ thi đấu không khoan nhượng nhưng đầy khiêm tốn ngoài sân cỏ.

Sự ra đi đột ngột của Jota là một cú sốc lớn không chỉ đối với gia đình anh mà còn với toàn bộ CLB Liverpool và người hâm mộ bóng đá nói chung. Cộng đồng người Bồ Đào Nha, nơi Jota được xem là niềm tự hào quốc gia, cũng đang chìm trong đau thương trước sự mất mát to lớn này.

Hiện tại, Liverpool vẫn chưa đưa ra thông cáo chính thức nhưng dự kiến tổ chức các hoạt động tưởng niệm dành cho Jota. Trên mạng xã hội, hàng loạt cầu thủ, HLV và CLB từ khắp nơi trên thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh.

Diogo Jota ra đi ở tuổi 28 - độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá. Anh để lại sau lưng không chỉ những bàn thắng, danh hiệu và khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ, mà còn cả niềm tiếc thương vô hạn từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Một tài năng lớn đã ra đi quá sớm, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người yêu bóng đá.

