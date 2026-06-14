Ngày ra quân thảm hoạ của Guler và Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó trong thời gian còn lại của trận đấu. Cầm bóng suốt cả trận, tỷ lệ kiểm soát có thời điểm đến 69% nhưng hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng là không có.