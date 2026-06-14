Ngày ra quân thảm hoạ của Guler và Thổ Nhĩ Kỳ

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Arda Guler là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện của châu Âu cũng được đánh giá cao hơn Australia.
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Tuy nhiên, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid và các đồng đội hoàn toàn bất lực trước lối chơi chặt chẽ của đại diện châu Á.
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Guler có nhiều cơ hội để dứt điểm, điển hình là cú sút phạt hàng rào trong hiệp hai, tuy nhiên nỗ lực đó là không đủ đánh bại thủ thành Patrick Beach.
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Thổ Nhĩ Kỳ gặp bế tắc khi bị dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian trận đấu.
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Khi mọi nỗ lực gỡ hòa còn chưa được đền đáp, Thổ Nhĩ Kỳ gặp cú sốc thứ hai với pha sút xa thành bàn của Connor Metcalfe ở phút 75.
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Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó trong thời gian còn lại của trận đấu. Cầm bóng suốt cả trận, tỷ lệ kiểm soát có thời điểm đến 69% nhưng hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng là không có.
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Ít người hâm mộ nghĩ đến diễn biến bế tắc cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi trận đấu diễn ra.
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Thất bại này vừa đẩy Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế bất lợi, vừa tung một "cú đấm" mạnh vào sự tự tin của Guler và các đồng đội tại World Cup 2026.
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