Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Ngày ra quân thảm hoạ của Guler và Thổ Nhĩ Kỳ

  • Chủ nhật, 14/6/2026 15:05 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Trưa 14/6, Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng khi để thua Australia 0-2 trong trận ra quân của hai đội ở bảng D World Cup 2026.

Video cú sút phạt đẳng cấp của Guler không hạ được Australia Mọi nỗ lực của Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia trở nên vô nghĩa trong trận thua 0-2 trước Australia ở bảng D World Cup 2026.
Guler anh 1

Arda Guler là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện của châu Âu cũng được đánh giá cao hơn Australia.
Guler anh 2

Tuy nhiên, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid và các đồng đội hoàn toàn bất lực trước lối chơi chặt chẽ của đại diện châu Á.
Guler anh 3

Guler có nhiều cơ hội để dứt điểm, điển hình là cú sút phạt hàng rào trong hiệp hai, tuy nhiên nỗ lực đó là không đủ đánh bại thủ thành Patrick Beach.
Guler anh 4

Thổ Nhĩ Kỳ gặp bế tắc khi bị dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian trận đấu.
Guler anh 5

Khi mọi nỗ lực gỡ hòa còn chưa được đền đáp, Thổ Nhĩ Kỳ gặp cú sốc thứ hai với pha sút xa thành bàn của Connor Metcalfe ở phút 75.
Guler anh 6

Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó trong thời gian còn lại của trận đấu. Cầm bóng suốt cả trận, tỷ lệ kiểm soát có thời điểm đến 69% nhưng hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng là không có.
Guler anh 7

Ít người hâm mộ nghĩ đến diễn biến bế tắc cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi trận đấu diễn ra.
Guler anh 8

Thất bại này vừa đẩy Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế bất lợi, vừa tung một "cú đấm" mạnh vào sự tự tin của Guler và các đồng đội tại World Cup 2026.

Brazil không hay khi Ancelotti còn loay hoay

Trận hòa Morocco không chỉ khiến Brazil mất điểm ngày ra quân World Cup 2026 mà còn phơi bày những vấn đề đã theo đội bóng suốt hơn một năm dưới thời Carlo Ancelotti.

3 giờ trước

Vì sao Morocco xếp trên Brazil sau trận hoà?

Brazil tạm xếp dưới Morocco tại bảng C World Cup 2026 dù hai đội có cùng một điểm sau lượt trận mở màn.

3 giờ trước

Trận đấu lịch sử ở World Cup 2026

Bàn thắng của John McGinn mang về chiến thắng 1-0 cho Scotland trước Haiti, đồng thời mở ra chương lịch sử mới tại World Cup 2026.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Vinicius lap sieu pham go hoa cho Brazil hinh anh

Video cú sút phạt đẳng cấp của Guler không hạ được Australia Mọi nỗ lực của Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia trở nên vô nghĩa trong trận thua 0-2 trước Australia ở bảng D World Cup 2026.
Guler anh 1

Arda Guler là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện của châu Âu cũng được đánh giá cao hơn Australia.
Guler anh 2

Tuy nhiên, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid và các đồng đội hoàn toàn bất lực trước lối chơi chặt chẽ của đại diện châu Á.
Guler anh 3

Guler có nhiều cơ hội để dứt điểm, điển hình là cú sút phạt hàng rào trong hiệp hai, tuy nhiên nỗ lực đó là không đủ đánh bại thủ thành Patrick Beach.
Guler anh 4

Thổ Nhĩ Kỳ gặp bế tắc khi bị dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian trận đấu.
Guler anh 5

Khi mọi nỗ lực gỡ hòa còn chưa được đền đáp, Thổ Nhĩ Kỳ gặp cú sốc thứ hai với pha sút xa thành bàn của Connor Metcalfe ở phút 75.
Guler anh 6

Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó trong thời gian còn lại của trận đấu. Cầm bóng suốt cả trận, tỷ lệ kiểm soát có thời điểm đến 69% nhưng hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng là không có.
Guler anh 7

Ít người hâm mộ nghĩ đến diễn biến bế tắc cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi trận đấu diễn ra.
Guler anh 8

Thất bại này vừa đẩy Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế bất lợi, vừa tung một "cú đấm" mạnh vào sự tự tin của Guler và các đồng đội tại World Cup 2026.

Brazil không hay khi Ancelotti còn loay hoay

Trận hòa Morocco không chỉ khiến Brazil mất điểm ngày ra quân World Cup 2026 mà còn phơi bày những vấn đề đã theo đội bóng suốt hơn một năm dưới thời Carlo Ancelotti.

3 giờ trước

Vì sao Morocco xếp trên Brazil sau trận hoà?

Brazil tạm xếp dưới Morocco tại bảng C World Cup 2026 dù hai đội có cùng một điểm sau lượt trận mở màn.

3 giờ trước

Trận đấu lịch sử ở World Cup 2026

Bàn thắng của John McGinn mang về chiến thắng 1-0 cho Scotland trước Haiti, đồng thời mở ra chương lịch sử mới tại World Cup 2026.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil

10 giờ trước 06:00 14/6/2026

0

Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.

Đào Trần

Guler Arda Guler Thổ Nhĩ Kỳ Australia World Cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý