Trận đấu lịch sử ở World Cup 2026

Bàn thắng của John McGinn mang về chiến thắng 1-0 cho Scotland trước Haiti, đồng thời mở ra chương lịch sử mới tại World Cup 2026.

Trận ra quân World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với cả Scotland lẫn Haiti.

Sáng 14/6, trận mở màn bảng C World Cup 2026 giữa Scotland và Haiti trên sân Gillette không chỉ mang ý nghĩa của cuộc đọ sức tại vòng bảng. Đây là màn so tài ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, khép lại những chuỗi chờ đợi kéo dài hàng thập kỷ của 2 nền bóng đá.

Bàn thắng duy nhất của John McGinn ở phút 28 giúp Scotland đánh bại Haiti với tỷ số 1-0, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup sau 36 năm chờ đợi. Lần gần nhất Scotland được hưởng niềm vui chiến thắng ở sân chơi lớn nhất hành tinh diễn ra từ World Cup 1990 trên đất Italy.

Pha lập công của tiền vệ thuộc biên chế Aston Villa mang về 3 điểm quý giá, qua đó giúp Scotland tạm thời chiếm ngôi đầu bảng C trước khi bước vào những thử thách lớn hơn mang tên Brazil và Morocco.

Đây cũng là ngày đáng nhớ với bóng đá Scotland khi tài năng trẻ Ben Doak đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển nước này tại một kỳ World Cup. Ở tuổi 20, ngôi sao trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho thế hệ mới của bóng đá Scotland.

Cuộc đối đầu tại Boston còn mang đến sự giao thoa thú vị của lịch sử. Scotland và Haiti đều gắn liền với kỳ World Cup 1974. Khi đó, Scotland bị loại đầy tiếc nuối dù không thua trận nào ở vòng bảng do kém hiệu số so với Brazil và Nam Tư.

Riêng Haiti gây tiếng vang với bàn thắng nổi tiếng chọc thủng lưới huyền thoại Dino Zoff, chấm dứt chuỗi 1.142 phút giữ sạch lưới của thủ thành người Italy. Phải sau 52 năm, 2 đội tuyển mới có dịp chạm trán nhau tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cầu thủ Scotland và Haiti đều mang patch "debut" màu vàng trong lần đầu dự World Cup.

Dù thất bại, Haiti nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ. Đại diện Caribe vượt qua vô vàn khó khăn để góp mặt tại World Cup 2026. Do tình hình bất ổn trong nước, đội tuyển này phải thi đấu các trận sân nhà trên đảo Curacao, cách quê hương khoảng 800 km. Thậm chí, HLV Sebastien Migne phải điều hành công việc từ xa trong thời gian dài bởi lý do an ninh.

Một chi tiết đặc biệt là toàn bộ đội hình 2 đội đều mang trên tay áo phù hiệu "debut" dành cho những cầu thủ lần đầu góp mặt tại World Cup. Với Haiti, đó là thành quả sau 52 năm chờ đợi. Còn với Scotland, đây là lần đầu tiên họ trở lại sân khấu World Cup kể từ năm 1998.

Chiến thắng lịch sử thuộc về Scotland, nhưng tinh thần quả cảm của Haiti cũng khiến trận đấu này trở thành một trong những câu chuyện giàu cảm xúc nhất ở những ngày đầu World Cup 2026.