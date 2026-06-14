FIFA gây phẫn nộ

Gary Neville công kích FIFA vì không công khai dữ liệu VAR sau tình huống việt vị gây tranh cãi trong trận Thụy Sĩ hòa Qatar 1-1 thuộc bảng B World Cup 2026 sáng 14/6.

Tình huống gây tranh cãi.

Tâm điểm tranh cãi đến ở phút 14 khi Remo Freuler băng xuống đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội trong vùng cấm. Tiền vệ Thụy Sĩ kịp chạm bóng vượt qua thủ môn Mahmud Abunada trước khi bị đốn ngã. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, các pha quay chậm khiến nhiều người tin rằng Freuler rơi vào thế việt vị trước khi nhận bóng. Từ khán giả trên sân, người hâm mộ trên mạng xã hội cho đến các chuyên gia bình luận, phần lớn đều chờ đợi VAR can thiệp và hủy bỏ quả phạt đền.

Trái với dự đoán, màn hình sân vận động nhanh chóng hiện thông báo "kiểm tra hoàn tất", đồng nghĩa quyết định của trọng tài được giữ nguyên. Sau đó, Breel Embolo thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước.

Điều khiến tranh cãi bùng nổ là FIFA không công bố ngay hình ảnh công nghệ việt vị bán tự động hay các đường kẻ xác định vị trí cầu thủ, khiến người xem không thể hiểu vì sao VAR xác nhận bàn thắng.

Remo Freuler được cho là rơi vào thế việt vị trước khi nhận bóng.

Neville bày tỏ sự bức xúc trên sóng truyền hình ITV. Cựu hậu vệ MU cho rằng FIFA hoàn toàn có dữ liệu để chứng minh quyết định là chính xác nhưng lại không công khai cho người hâm mộ. Theo ông, việc nắm giữ thông tin nhưng không chia sẻ khiến niềm tin vào công nghệ VAR tiếp tục bị xói mòn.

"Trong mắt tôi đó là tình huống việt vị và FIFA phải chứng minh điều ngược lại thay vì giữ kín dữ liệu VAR với người hâm mộ", Neville tuyên bố.

Đồng quan điểm với Neville, huyền thoại Ian Wright cũng đặt câu hỏi vì sao khán giả không được xem hình ảnh việt vị bán tự động, trong khi bằng mắt thường tình huống này có vẻ như đã việt vị.

Phải đến khoảng 3 giờ sau trận đấu, FIFA mới công bố lời giải thích. Cơ quan này cho biết hệ thống đồ họa việt vị bán tự động gặp sự cố kỹ thuật tạm thời nên không thể hiển thị hình ảnh đúng thời điểm.

Dù vậy, FIFA khẳng định quy trình kiểm tra của VAR vẫn diễn ra bình thường và các đường kẻ xác định Freuler không việt vị trước khi quả phạt đền được trao cho Thụy Sĩ. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về tính minh bạch của VAR, chỉ sau vài ngày World Cup 2026 khởi tranh.

Video bàn thắng mở tỷ số của Thụy Sĩ trước Qatar Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thụy Sĩ trước Qatar.