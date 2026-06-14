Khoukhi giúp Qatar giành điểm lịch sử trước Thụy Sĩ

Bàn gỡ ở phút 90+4 của đội trưởng Boualem Khoukhi giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ 1-1, qua đó giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Bàn gỡ ở phút 90+4 của đội trưởng Boualem Khoukhi giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ 1-1, qua đó giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Qatar có màn ra quân đáng nhớ tại World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 ở bảng B. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối trận của đội trưởng Boualem Khoukhi giúp đại diện châu Á giữ lại một điểm quý giá, đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn thua của họ tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sau ba thất bại liên tiếp trên sân nhà ở World Cup 2022, Qatar cuối cùng cũng có điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu.

Đội bóng của HLV Julen Lopetegui nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Ngay những phút đầu tiên, trung vệ Manuel Akanji xử lý thiếu an toàn, tạo điều kiện cho Edmilson Junior thoát xuống đối mặt thủ môn Gregor Kobel của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tiền đạo của Al-Duhail không thể đánh bại thủ môn bên phía đại diện châu Âu.

Tình huống đó cũng là lời cảnh báo hiếm hoi mà Qatar tạo ra trong hiệp một. Sau thời gian đầu có phần lúng túng, Thụy Sĩ nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành Mahmoud Abunada.

Video bàn thắng mở tỷ số của Thụy Sĩ trước Qatar Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thụy Sĩ trước Qatar.

Phút 17, đại diện châu Âu được hưởng phạt đền khi Abunada phạm lỗi với Remo Freuler trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số, ghi bàn thắng thứ 25 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Có bàn dẫn trước, Thụy Sĩ chơi thanh thoát hơn và liên tiếp tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Dan Ndoye nhiều lần khiến hàng thủ Qatar gặp khó khăn với những pha bứt tốc bên cánh. Trong khi đó, Michel Aebischer suýt nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một nếu hậu vệ Pedro Miguel của Qatar không kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi nhiều. Thụy Sĩ vẫn là đội làm chủ cuộc chơi và thường xuyên xuất hiện trước khung thành đối phương. Granit Xhaka có cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, còn Ruben Vargas và Embolo đều bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt.

Việc không thể ghi thêm bàn thắng khiến đội bóng của HLV Murat Yakin phải trả giá ở thời điểm quan trọng nhất.

Trong phần lớn hiệp hai, Qatar gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công. Dù vậy, các cầu thủ áo trắng vẫn duy trì sự tập trung và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định hoặc các pha đưa bóng ra biên.

Qatar xuất sắc giành 1 điểm trước Thụy Sĩ.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ tư, cơ hội ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Homan Al Amin thực hiện quả tạt chính xác từ cánh phải để Khoukhi bật cao đánh đầu ở cột xa. Bóng đi vào góc lưới trong sự bất lực của Kobel, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Qatar.

Bàn thắng muộn giúp đại diện châu Á giữ lại một điểm đầy ý nghĩa trong ngày ra quân. Với Thụy Sĩ, đây là kết quả khiến họ tiếc nuối bởi đội bóng châu Âu kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, bóng đá đôi khi được quyết định bởi một khoảnh khắc. Và ở Santa Clara, khoảnh khắc ấy thuộc về Khoukhi cùng đội tuyển Qatar.