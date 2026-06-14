Vì sao Morocco xếp trên Brazil sau trận hoà?

Brazil tạm xếp dưới Morocco tại bảng C World Cup 2026 dù hai đội có cùng một điểm sau lượt trận mở màn.

Casemiro nhận thẻ vàng trong trận mở màn của Brazil.

Sáng 14/6, Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Morocco trên sân MetLife. Kết quả này chưa ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của "Selecao", nhưng lại khiến họ tạm thời lép vế trong cuộc đua ngôi đầu bảng C.

Sau lượt trận đầu tiên, Brazil và Morocco cùng có một điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại và cùng ghi được một bàn thắng. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đang xếp trên nhờ lợi thế ở chỉ số fair-play.

Trong trận đấu hôm 13/6, Casemiro và Ibanez đều phải nhận thẻ vàng. Ngược lại, Morocco khép lại trận đấu mà không có cầu thủ nào bị cảnh cáo. Chính chi tiết nhỏ này đã tạo nên khác biệt đầu tiên giữa hai ứng viên hàng đầu của bảng C.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, được chia thành 12 bảng. Ngoài hai đội dẫn đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào vòng knock-out.

Trong trường hợp Brazil và Morocco cùng đánh bại Haiti và Scotland ở hai lượt trận còn lại, cả hai nhiều khả năng bước vào lượt cuối với cùng 7 điểm. Khi đó, các tiêu chí phụ sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng.

Theo điều lệ FIFA, thứ tự ưu tiên gồm điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và thành tích đối đầu. Nếu vẫn bất phân thắng bại, ban tổ chức sẽ xét đến chỉ số fair-play dựa trên số thẻ vàng và thẻ đỏ mà cầu thủ hoặc ban huấn luyện phải nhận.

Ở thời điểm hiện tại, Morocco là đội chiếm ưu thế. Việc không nhận thẻ nào trước Brazil giúp họ dẫn trước đối thủ ở tiêu chí kỷ luật.

Đáng chú ý, FIFA còn chuẩn bị một phương án cuối cùng nếu mọi chỉ số đều bằng nhau. Khi đó, bảng xếp hạng FIFA sẽ được sử dụng để phân định thứ hạng. Brazil hiện đứng thứ 6 thế giới, trong khi Morocco xếp thứ 7.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.