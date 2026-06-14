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Thể thao World Cup 2026

Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ bằng 2 'nhát dao' sắc lẹm

  • Chủ nhật, 14/6/2026 10:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trưa 14/6, tuyển Australia có khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 ở lượt trận mở màn bảng D trên sân BC Place (Vancouver, Canada).

Australia thắng thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù bị đánh giá thấp hơn và phải nhường thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, đại diện châu Á lại cho thấy sự hiệu quả đáng nể trong các tình huống phản công.

Ngay từ những phút đầu, Thổ Nhĩ Kỳ chủ động kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép. Hakan Calhanoglu cùng các đồng đội cầm bóng vượt trội, nhưng trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Australia, đội bóng áo đỏ không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trong khi đối thủ mải mê tấn công, Australia kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Phút 27, bước ngoặt xuất hiện khi Arda Guler bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phần sân đối diện. Chỉ vài giây sau, Australia tổ chức phản công thần tốc. Irankunda bứt tốc vượt qua hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Cakir, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua khiến Thổ Nhĩ Kỳ càng gia tăng sức ép. Tuy nhiên, những cú sút xa của Kadioglu, Bardakci hay Guler hoặc thiếu chính xác, hoặc không thể đánh bại người gác đền Beach. Thủ thành này có một ngày thi đấu xuất sắc trong khung gỗ Australia.

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Australia phòng ngự chắc chắn và phản công sắc lẹm.

Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Tony Popovic tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Dù Yildiz được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Thổ Nhĩ Kỳ, hàng phòng ngự Australia vẫn đứng vững trước mọi đợt hãm thành.

Khi đối thủ dâng cao tìm bàn gỡ, Australia tung đòn kết liễu ở phút 75. Từ một sai lầm nơi tuyến giữa của Thổ Nhĩ Kỳ, Connor Metcalfe cướp bóng rồi băng xuống trung lộ trước khi tung cú sút xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ chuột túi.

Ba điểm trọn vẹn giúp Australia có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Sau lượt trận đầu tiên, Australia xếp sau tuyển Mỹ do kém hiệu số. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chia nhau 2 vị trí cuối bảng.

Video bàn mở tỷ số của Australia vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ Phút 27, Nestor Irankunda ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bảng D World Cup 2026 sáng 14/6.

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