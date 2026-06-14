Những 'ngọc thô' thú vị tại World Cup 2026 dưới lăng kính thống kê

Bên cạnh những siêu sao đã thành danh, Donyell Malen, Ayase Ueda, Mousa Al Tamari hay Ibrahim Maza được dự đoán sẽ sớm gây tiếng vang tại World Cup 2026.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu đặc biệt khi lần đầu tiên được mở rộng lên 48 đội. Với 26 cầu thủ trong mỗi đội, tổng cộng 1.248 người sẽ sẽ đến Mỹ, Mexico và Canada trong mùa hè này.

Đây là con số đó rất lớn, nhưng cũng là một cơ hội thú vị để những công cụ phân tích dữ liệu phát huy tác dụng.

Với sự trợ giúp từ các chuyên gia phân tích dữ liệu và chuyên gia bóng đá từ khắp nơi trên thế giới, siêu máy tính của Opta đã dự đoán 26 cầu thủ thú vị đáng chú ý nhất của từng đội bóng. Đáng chú ý, bên cạnh những ngôi sao lớn, một số cái tên rất có thể sẽ bước ra ánh sáng tại giải đấu trên đất Mỹ.

Donyell Malen - Hà Lan

Không phải Virgil van Dijk hay Frenkie de Jong, Opta dự đoán Donyell Malen sẽ là cầu thủ đáng chú ý nhất của tuyển Hà Lan.

Cập bến AS Roma từ Aston Villa, Malen có khởi đầu đáng kinh ngạc trong lần đầu thi đấu tại Serie A. Thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ 27 tuổi bất ngờ trở thành tiền đạo cắm mới của Roma.

Kể từ khi ra mắt vào ngày 18/1, cầu thủ duy nhất có nhiều bàn thắng hơn Malen (14 bàn) ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Harry Kane (16). Đặc biệt, trong cùng khoảng thời gian này, cựu cầu thủ chạy cánh của Villa cũng đứng đầu trong nhiều chỉ số tấn công khác.

Cụ thể, Malen dẫn đầu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), số cú sút (70 lần), sút trúng đích (31 lần), số pha dứt điểm từ các tình huồng phản công (13 lần) và ghi bàn từ phản công (4 bàn thắng).

Kể từ khi đến Serie A, Donyell Malen dẫn đầu nhiều thông số về khả năng săn bàn tại châu Âu. Ảnh: Opta.

Chân sút người Hà Lan cũng trở thành cầu thủ thứ ba ghi được ít nhất 14 bàn thắng ở Serie A dù chỉ chơi chưa đến 20 trận trong một mùa giải, sau Zlatan Ibrahimovic (15 bàn trong 19 trận mùa 2020/2021) và Ronaldo (14 bàn trong 19 trận mùa 1998/1999).

Thậm chí, số bàn thắng của Malen cũng cao hơn bất kỳ bản hợp đồng mùa đông nào khác ở Serie A trong thế kỷ 21. Kỷ lục này trước đó thuộc về Mario Balotelli với 12 bàn thắng mùa 2012/2013.

Với việc Memphis Depay đã không còn thi đấu ở đỉnh cao phong độ, Donyell Malen hứa hẹn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của tuyển Hà Lan.

Ayase Ueda - Nhật Bản

Việc Kaoru Mitoma và Takumi Minamino vắng mặt ở World Cup 2026 khiến những ai yêu mến tuyển Nhật Bản lo lắng. Một người là ngòi nổ giàu đột biến nhất ở cánh, người còn lại là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất châu Âu.

Tất nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở hàng công. Khi thiếu Mitoma và Minamino, ai sẽ gánh vác trách nhiệm ghi bàn?

Ayase Ueda được kỳ vọng nhiều nhất. Tiền đạo của Feyenoord trải qua mùa giải bùng nổ với 26 bàn thắng và đang bước vào độ chín sự nghiệp. Ueda không quá hoa mỹ, nhưng mạnh ở khả năng chọn vị trí, dứt điểm một chạm và hoạt động trong vùng cấm.

Ayase Ueda trải qua mùa giải bùng nổ với 26 bàn thắng. Ảnh: Opta.

Trong số các cầu thủ ở 10 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có Harry Kane (36 bàn), Luis Suárez (28 bàn) và Erling Haaland (27 bàn) có số bàn thắng nhiều hơn tiền đạo người Nhật trong mùa này.

Đặc biệt hơn, không cầu thủ nào ở 10 giải đấu hàng đầu có thể vượt qua 9 bàn thắng bằng đầu mà Ueda ghi được. Đây là một thống kê thú vị, chứng tỏ tiền đạo 27 tuổi này là một mối đe dọa lớn trong không chiến.

Đáng chú ý, Hà Lan sẽ là đối thủ đầu tiên của "Samurai xanh" tại World Cup 2026. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Ueda chứng minh với thế giới bóng đá về năng lực săn bàn của mình.

Mousa Al Tamari - Jordan

Jordan sẽ có lần đầu tham dự World Cup, và chắc chắn không ngôi sao nào tiêu biểu hơn Mousa Al Tamari. Được gọi vui là “Messi của Jordan”, Al-Tamari đã có 24 bàn thắng sau 92 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong màu áo Rennes, Al Tamari nổi lên như một cầu thủ chạy cánh với nguồn năng lượng vô tận. Tại Ligue 1 mùa này, cầu thủ 29 tuổi mang về nhiều quả phạt đền hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (4 lần), đồng thời cũng nằm trong top 5 giải đấu về số lần rê bóng trong vòng cấm đối phương (19 pha).

Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của Mousa Al Tamari nằm ở các hành động khi không có bóng. Cụ thể, tiền đạo của Rennes đã giành lại quyền kiểm soát bóng ở khu vực cuối sân nhiều lần hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ligue 1 trong mùa giải 2025/2026, với 33 lần đoạt bóng thành công.

Mousa Al Tamari sẽ là hạt nhân quan trọng nhất của tuyển Jordan tại World Cup. Ảnh: Stade Rennais F.C.

Tinh thần chiến đấu và cường độ hoạt động "khủng" của Al Tamari sẽ là nhân tố rất quan trọng đối với Jordan, đội bóng sẽ phải nỗ lực hết mình để tạo được dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Nằm ở bảng J cùng Argentina, Áo và Algeria, thầy trò HLV Jamal Sellami gần như sẽ luôn bước vào trận đấu với vị thế "cửa dưới". Khi đó, khả năng pressing và chớp thời cơ nhanh của Mousa Al Tamari sẽ là vũ khí quan trọng giúp đội bóng châu Á làm nên chuyện.

Ibrahim Maza - Algeria

Với người hâm mộ tại Việt Nam, Ibrahim Maza, tài năng trẻ sinh năm 2005 sẽ là một cái tên đáng chú ý tại World Cup sắp tới.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria.

Theo công bố từ Liên đoàn Bóng đá Algeria (AFF), Maza nằm trong số 7 tiền vệ được triệu tập dự World Cup, bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng như Nabil Bentaleb (Lille), Houssem Aouar (Al Ittihad)...

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì Maza đã thể hiện ở mùa giải 2025/26. Trong màu áo Leverkusen, tiền vệ 20 tuổi ra sân 28 lần, trong đó có 20 lần đá chính và góp công vào 7 bàn thắng (3 bàn, 4 kiến tạo).

Ibrahim Maza, tài năng trẻ gốc Việt sinh năm 2005 hiện là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại Bundesliga. Ảnh: DataMB.

Maza sở hữu khả năng rê dắt, chuyền và sút xa ấn tượng. Anh có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí như tiền vệ công, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, thậm chí là cả trung phong khi đội bóng cần. Ở mùa vừa qua, tài năng gốc Việt có một lần đá cao nhất trên hàng công đội chủ sân Bay Arena.

Trong số các cầu thủ có hơn 1.500 phút thi đấu tại Bundesliga mùa này, chỉ có Yan Diomande, Antonio Nusa và Michael Olise thực hiện nhiều pha rê bóng mỗi 90 phút nhiều hơn Maza (2,3 lần).

Bên cạnh đó, không có tiền vệ trung tâm nào thi đấu trên 500 phút có số lần chạm bóng trung bình trong vòng cấm đối phương nhiều như cầu thủ gốc Việt này.

Ngoài khả năng rê dắt, Maza cũng tích cực tham gia Pressing. Anh có số lần tham gia (247 lần) và chiến thắng (133 lần) nhiều pha tranh chấp nhất trong số các cầu thủ Leverkusen, đồng thời có quãng đường di chuyển trung bình mỗi 90 phút cao nhất (12,1 km/trận).