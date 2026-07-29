Grealish tập luyện ở CLB hạng hai Tây Ban Nha

Không nằm trong kế hoạch du đấu của Manchester City, Jack Grealish phải sang Tây Ban Nha tập luyện cùng Mallorca để duy trì thể trạng trong lúc chờ quyết định tương lai.

Grealish không nằm trong danh sách du đấu của Man City ở hè 2026. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ 30 tuổi đã đến tập luyện tại RCD Mallorca, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng hai Tây Ban Nha (La Liga 2). Grealish đăng tải hình ảnh trên sân tập của Mallorca cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Working" trên Instagram.

Động thái này diễn ra sau khi Grealish không được HLV Enzo Maresca lựa chọn vào danh sách 30 cầu thủ Man City tham dự chuyến du đấu tiền mùa giải tại Hong Kong và Seoul.

Cựu đội trưởng Aston Villa từng trở lại tập luyện cùng đội một vào tuần trước, nhưng không có tên trong kế hoạch của nhà đương kim vô địch Premier League. Anh được cho là không còn nằm trong nhóm ưu tiên tại sân Etihad và có khả năng phải tìm bến đỗ mới hè này.

Grealish vừa trải qua mùa giải 2025/26 theo dạng cho mượn tại Everton. Dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes, anh từng gây ấn tượng với 2 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 20 trận Premier League, giúp đội bóng vùng Merseyside cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Grealish đăng ảnh ở sân tập của Mallorca. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, chấn thương bàn chân hồi tháng 1 khiến Grealish phải nghỉ thi đấu dài hạn, đánh mất cơ hội góp mặt cùng tuyển Anh tại World Cup 2026.

Hiện cầu thủ người Anh chỉ còn một năm hợp đồng với Man City, hưởng mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Dù vậy, HLV Maresca vẫn chưa đóng hoàn toàn cánh cửa trở lại đội hình.

"Hiện tại, Jack vẫn là cầu thủ của Manchester City. Tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy. Jack là người có trái tim lớn và là một chàng trai tuyệt vời", Maresca chia sẻ.

Tương lai của Grealish vẫn bỏ ngỏ, nhưng việc anh phải sang Tây Ban Nha tập nhờ cho thấy vị thế của ngôi sao từng có giá 100 triệu bảng tại Man City đã thay đổi đáng kể.

Cầu thủ Arsenal vỡ òa cảm xúc với chức vô địch Rạng sáng 20/5, Arsenal chính thức đăng quang Premier League 2025/26 sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1.

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