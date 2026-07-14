Không thể dự World Cup 2026 vì chấn thương, Jack Grealish vẫn hòa chung không khí cuồng nhiệt khi tiệc tùng cùng bạn bè và cổ vũ tuyển Anh giành vé vào bán kết.

Hình ảnh Grealish say xỉn.

Trong ngày tuyển Anh chiến đấu với Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 hôm 12/7, Grealish lại thu hút sự chú ý theo một cách rất khác. Tiền vệ của Man City bị bắt gặp xuất hiện tại một quán bar đông khách ở Manchester, thoải mái tiệc tùng cùng nhóm bạn và theo dõi màn trình diễn của "Tam sư".

Trước giờ bóng lăn, Grealish tận hưởng bầu không khí sôi động dưới thời tiết nắng đẹp. Cầu thủ 30 tuổi liên tục trò chuyện, cười đùa với bạn bè, trong đó có nhiều người bạn nữ. Đồ uống được phục vụ liên tục và ngôi sao người Anh còn gọi cả một chai vodka Grey Goose để cùng mọi người nâng ly.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy bàn tiệc của Grealish phủ kín ly và chai rượu. Có thời điểm, tiền vệ này trông khá mệt mỏi, ôm đầu ngồi lặng trên ghế, thậm chí chợp mắt trong ít phút sau nhiều ly rượu.

Grealish tiệc tùng hết cỡ khi cổ vũ tuyển Anh.

Grealish từ lâu nổi tiếng là một trong những cầu thủ có đời sống ngoài sân cỏ sôi động nhất bóng đá Anh. Anh nhiều lần xuất hiện trong các bữa tiệc cùng bạn bè và thường xuyên gây chú ý với những chuyến du lịch hay lễ kỷ niệm xa hoa.

Đầu năm nay, Grealish từng bị bắt gặp ngủ gật tại một quán bar trên sân thượng sau một buổi tiệc kéo dài. Anh cũng góp mặt trong chuyến đi đến Rome để mừng sinh nhật tuổi 30 của Megan Pickford cùng thủ thành Jordan Pickford. Cuối năm ngoái, tiền vệ này còn chi khoảng 20.000 bảng cho một bữa tiệc Giáng sinh với bạn bè tại London.

Mùa trước, Grealish chỉ ra sân 22 trận trong màu áo Everton theo dạng cho mượn trước khi dính chấn thương bàn chân, khiến anh lỡ cơ hội góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Hiện tương lai của Grealish tại Man City chưa được đảm bảo. Hợp đồng của anh còn thời hạn một năm và nhiều khả năng đội chủ sân Etihad sẽ cân nhắc bán đứt hoặc tiếp tục đem tiền vệ này cho mượn trong hè này.