Jack Grealish đang đánh mất chính mình

Một buổi ngủ gật trong quán bar tưởng nhỏ, nhưng phản chiếu rõ cuộc chiến lớn nhất trong sự nghiệp Jack Grealish lúc này.

Jack Grealish từng là biểu tượng của sự ngẫu hứng. Anh bước ra từ Aston Villa với mái tóc vuốt ngược, đôi tất kéo thấp và lối chơi khiến khán giả phải đứng dậy mỗi khi có bóng.

Grealish mang đến cảm giác khác biệt giữa thứ bóng đá ngày càng thiên về máy móc. Anh rê dắt mềm mại, giữ bóng khôn ngoan và luôn biết cách tạo ra va chạm cảm xúc với người xem.

Tài năng không cứu nổi thói quen cũ

Khi Manchester City bỏ ra 100 triệu bảng để chiêu mộ Grealish, đó không chỉ là một thương vụ bom tấn. Đó là lời khẳng định bản hợp đồng này thuộc nhóm cầu thủ ưu tú của bóng đá Anh.

Grealish sau đó giành mọi danh hiệu lớn, trong đó có cú ăn ba lịch sử năm 2023. Với nhiều cầu thủ, như vậy đã là viên mãn. Nhưng với Grealish, cảm giác dang dở vẫn còn nguyên.

Anh thắng nhiều danh hiệu, nhưng chưa bao giờ thật sự trở thành trung tâm. Grealish đóng góp cho hệ thống của Pep Guardiola, song hiếm khi là ngôi sao số một.

Những mùa gần đây, vị thế của Grealish giảm dần. Chấn thương xuất hiện nhiều hơn, tốc độ suy giảm, sự bùng nổ ít đi. Từ cái tên được săn đón nhất nước Anh, Grealish dần trở thành cầu thủ phải chứng minh mình còn xứng đáng ở đỉnh cao.

Rời Man City, Grealish đánh mất chính mình.

Bởi vậy, thời gian khoác áo Everton theo dạng cho mượn đáng ra phải là bước ngoặt. Một môi trường ít áp lực hơn, cơ hội ra sân nhiều hơn, và sân khấu lý tưởng để làm mới bản thân. Nhưng thay vì nói về màn hồi sinh của Grealish, người ta lại tiếp tục bàn về ảnh chụp anh ngủ gục trong quán bar.

Cần nói rõ, Grealish không phạm tội. Anh cũng không vi phạm điều gì nghiêm trọng chỉ vì đi chơi trong ngày nghỉ. Một cầu thủ bóng đá có quyền tận hưởng cuộc sống riêng. Nhưng với người đang cố cứu sự nghiệp, câu chuyện không dừng ở đúng sai. Nó nằm ở nhận thức và thời điểm.

Khi bạn vừa trải qua chuỗi năm tháng bất ổn, vừa chật vật vì chấn thương, vừa muốn trở lại tuyển Anh, thì mỗi hành động đều gửi đi tín hiệu. Một buổi tối thiếu kiểm soát có thể không làm mất phong độ, nhưng đủ làm mất niềm tin.

Grealish nhiều năm qua thường xuyên rơi vào vòng lặp ấy. Mỗi lần anh có cơ hội tái xuất, một sự cố ngoài sân cỏ lại xuất hiện. Có lúc là những hình ảnh tiệc tùng, có lúc là những khoảnh khắc gây tranh cãi nơi công cộng. Chúng không đủ lớn để hủy hoại sự nghiệp ngay lập tức, nhưng tích tụ dần thành định kiến.

Vấn đề lớn nhất của Grealish là anh để người khác định nghĩa mình quá dễ dàng. Công chúng không còn nhìn anh như cầu thủ kỹ thuật bậc nhất nước Anh. Họ nhìn anh như ngôi sao thích vui chơi, thiếu nghiêm túc và lãng phí tiềm năng. Một khi hình ảnh ấy bám chặt, việc thay đổi trở nên khó hơn nhiều so với việc rê qua một hậu vệ.

Grealish khó trở lại đỉnh cao.

Trong bóng đá hiện đại, tài năng chỉ là điểm khởi đầu. Điều giữ cầu thủ ở đỉnh cao là kỷ luật, khả năng tự quản lý và sự khắt khe với bản thân. Grealish có tài năng trời cho, nhưng dường như chưa đủ tàn nhẫn với chính mình để kéo sự nghiệp đi xa hơn.

Cuộc chiến lớn nhất nằm trong gương

Ở tuổi 30, Grealish không còn nhiều thời gian để thử và sai. Bóng đá đỉnh cao luôn tàn nhẫn với những ai chậm thay đổi. Những cầu thủ trẻ hơn đang đến nhanh hơn, khỏe hơn và khao khát hơn. Các CLB lớn cũng không còn kiên nhẫn chờ một ngôi sao tìm lại cảm hứng.

Điều đáng tiếc là Grealish vẫn còn giá trị chuyên môn rõ ràng. Anh vẫn có thể giữ bóng dưới áp lực, vẫn đủ khả năng tạo đột biến ở không gian hẹp, vẫn là mẫu cầu thủ mà nhiều đội bóng cần khi trận đấu bế tắc. Nhưng để những phẩm chất đó phát huy, anh cần một cơ thể ổn định và cái đầu ổn định hơn nữa.

Không ít ngôi sao Anh từng sa sút vì tưởng tài năng sẽ giải quyết mọi chuyện. Grealish đang đứng trước ngã rẽ tương tự. Anh có thể trở thành câu chuyện hồi sinh đáng nhớ, hoặc thành ví dụ khác của một tài năng không đi hết tiềm năng.

Đối thủ nguy hiểm nhất của Grealish lúc này không phải hậu vệ cánh nào ở Premier League. Không phải áp lực truyền thông. Cũng không phải tuổi tác.

Đó là phiên bản cũ của chính anh, người vẫn chưa chịu rời sân.