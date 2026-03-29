Man City lỗ nặng với Grealish

Everton cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Jack Grealish với mức giá thấp hơn nhiều so với mong muốn của Man City.

Man City lỗ nặng nếu bán Grealish.

Theo The i Paper, Everton chỉ muốn trả khoảng 20 triệu bảng để mua đứt Grealish. Theo đội bóng vùng Merseyside, đây được xem là con số hợp lý trong bối cảnh cầu thủ người Anh gặp vấn đề về chấn thương và chưa có nhiềuđóng góp.

Hợp đồng cho Everton mượn Grealish từ Man City có điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên, Everton không thể bỏ ra con số này do còn phải bổ sung nhân sự ở vị trí khác.

Năm 2021, Man City chiêu mộ Grealish với giá 100 triệu bảng. Tiền vệ này từng sở hữu tiềm năng rất lớn nhưng sa sút nhanh chóng những năm qua. Ở mùa 2025/26, Grealish bị Man City đem cho Everton mượn và mới ghi 2 bàn sau 19 trận.

Hiện tại, Grealish vẫn trong quá trình hồi phục sau khi bị gãy xương phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 1995 vẫn duy trì sự gắn bó với Everton và bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng vùng Merseyside.

Nếu chấp nhận bán Grealish cho Everton, Man City sẽ chịu khoản lỗ lớn. Bản thân tiền vệ người Anh cũng không còn chỗ đứng tại Man City sau sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao tấn công trong những kỳ chuyển nhượng gần đây.

