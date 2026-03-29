Dimarco đáp trả trước tranh cãi

Hậu vệ Federico Dimarco khẳng định phản ứng ăn mừng chỉ là bản năng và bác bỏ cáo buộc kiêu ngạo trước trận quyết định với Bosnia.

Federico Dimarco đáp trả những chỉ trích về màn ăn mừng gây bão.

Ba ngày trước trận đấu mang tính sống còn với Bosnia, Federico Dimarco xuất hiện trong buổi họp báo với thái độ thẳng thắn. Hậu vệ của Inter Milan trở thành tâm điểm sau đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ Italy ăn mừng khi biết đối thủ ở trận quyết định là Bosnia.

Anh nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho mọi đội bóng, đồng thời giải thích phản ứng gây tranh cãi chỉ mang tính tự nhiên. "Chúng tôi chỉ xem loạt luân lưu cùng nhau và phản ứng như những người bạn. Tôi không có ý coi thường ai", anh nói.

Hậu vệ 27 tuổi cho biết chủ động liên lạc với Edin Dzeko ngay sau đó. Hai người có mối quan hệ thân thiết từ trước. Dimarco chúc mừng đối thủ, còn Dzeko đáp lại bằng thông điệp đơn giản "đội mạnh hơn sẽ chiến thắng".

Trước những chỉ trích cho rằng Italy tỏ ra kiêu ngạo, Dimarco phản bác rõ ràng. Anh nhắc lại việc đội tuyển này vắng mặt ở 2 kỳ World Cup gần nhất. "Chúng tôi không có lý do gì để kiêu ngạo. Thực tế là chúng tôi còn nhiều điều phải chứng minh", anh nói thêm.

Cầu thủ Inter cũng tỏ ra không hài lòng khi đoạn video bị lan truyền. Theo anh, đó là khoảnh khắc riêng tư, có cả gia đình và trẻ em. Việc bị công khai khiến câu chuyện bị đẩy đi quá xa.

Bỏ qua tranh cãi, Dimarco hướng sự tập trung về trận đấu phía trước. Anh đánh giá Bosnia là đối thủ khó chịu, sở hữu sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Italy, theo anh, phải giữ sự tỉnh táo và ổn định tâm lý nếu muốn giành vé dự World Cup.

