Khoảnh khắc ăn mừng dậy sóng của Dimarco

  • Thứ sáu, 27/3/2026 09:42 (GMT+7)
Khoảnh khắc Dimarco ăn mừng khi Bosnia loại Xứ Wales lan truyền nhanh chóng, vô tình đẩy tuyển Italy vào thế nhạy cảm trước trận quyết định.

Dimarco anh 1

Italy sẽ chạm trán Bosnia & Herzegovina ở chung kết play-off World Cup.

Sau chiến thắng trước Bắc Ireland, các tuyển thủ Italy cùng nhau theo dõi loạt sút luân lưu giữa Wales và Bosnia & Herzegovina.

Máy quay của đài Rai ghi lại cảnh Federico Dimarco cùng một số đồng đội như Pio Esposito phản ứng khi Wales bị loại. Hậu vệ Inter Milan nắm tay ăn mừng ngay tại khu vực kỹ thuật.

Đoạn video lập tức lan rộng trên mạng xã hội. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ với tốc độ cao. Dù chỉ là phản ứng tự nhiên, đoạn video được cho là có thể đến tai các cầu thủ Bosnia, trong đó có Edin Dzeko.

Bosnia giành chiến thắng trước Wales để tiến vào chung kết play-off. Ở nhánh còn lại, Italy vượt qua Bắc Ireland với tỷ số 2-0. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup.

Vấn đề nằm ở yếu tố tâm lý. Hành động ăn mừng của Dimarco, dù mang tính tự phát, có thể bị diễn giải theo nhiều cách. Với Bosnia, đó có thể là động lực bổ sung trước cuộc tiếp đón Italy.

Sân nhà của họ vốn nổi tiếng với bầu không khí căng thẳng, đặc biệt ở những trận cầu có tính chất sống còn.

HLV Gennaro Gattuso vì thế sẽ phải kiểm soát tốt tâm lý toàn đội. Italy cần giữ sự tập trung tối đa và tránh những tác động ngoài chuyên môn. Trong những trận đấu kiểu này, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Với Italy, mục tiêu không chỉ là chiến thắng mà còn là cách tiếp cận trận đấu. Sự thận trọng, kỷ luật và tỉnh táo sẽ là yếu tố then chốt. Ngược lại, Bosnia có thêm lý do để nhập cuộc với tinh thần cao nhất.

Trận chung kết play-off vì thế không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn, mà còn là màn so kè bản lĩnh trong bầu không khí được dự báo đầy sức ép.

Dimarco Pio Esposito Bosnia Federico Dimarco Herzegovina Italy World Cup

    MU được cho là sẵn sàng bán tiền đạo Marcus Rashford cho các đối thủ Premier League, trong lúc chờ động thái chính thức từ Barcelona.

    Casemiro và Manchester United thống nhất loại bỏ điều khoản gia hạn tự động, mở đường cho cuộc chia tay sau mùa giải này.

